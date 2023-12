Fernando Uribe: “Hoy me siento identificado con Millonarios, soy un hincha más”

Fernando Uribe anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años, luego de disputar su tercera etapa en Millonarios, periodo en el que disputó dos finales y ganó un título de Liga. Justamente en El Campín ante la afición capitalina, el goleador recibió un homenaje de parte de la institución y pudo decirle adiós a los hinchas que lo vieron celebrar a lo largo de tantos años.

En diálogo con El Vbar Caracol, Uribe dio detalles de cómo fue llegando a tomar la decisión de decirle adiós a la profesión que lo mantuvo por más de 20 años, reveló quiénes fueron los primeros en enterarse de todo y aprovechó para aclarar le motivo por el cual no estuvo presente en el último partido de los cuadrangulares.

El ahora exdelantero nacido en Pereira reconoció que tiene algunas cosas pensadas para lo que viene, teniendo en cuenta que “no puedo quedarme sin hacer nada”, aunque afirmó que por lo pronto lo único que desea es poder compartir con su esposa y sus hijas.

Asimismo dio gracias a Millonarios como institución, a sus compañeros y especialmente a los hinchas por el cariño mostrado a lo largo de sus tres etapas en el club. “Hoy me siento identificado con la institución, soy un hincha más, aprendí a querer los colores y a la gente que rodea a la institución. Me trataron muy bien. Ese cariño fue creciendo y ahora es gigante”, comentó.

Fernando Uribe dice adiós con 486 partidos disputados y 191 goles anotados, además de 13 títulos en Colombia y Brasil. En cuanto al conjunto albiazul, se convirtió en el goleador histórico del club en los torneos cortos y es el número 18 en la historia del equipo.

Adiós al fútbol profesional

Motivos del retiro: Había un cansancio, no solo físico sino un poco más mental de muchas cosas. Creo que era el momento indicado para compartir un poco más con mi familia. Tengo una hija próxima a graduarse del colegio y siento que necesita que esté más presente. Fui papá muy joven, debuté muy joven y eso lleva a perderse muchas cosas familiares, personales, que después van costando y hacen mella en esa parte sentimental. Sentí que era justo y preciso hacerlo, más que tuve la fortuna de hacerlo en donde me sentí más identificado, donde di mis mejores versiones. Se dio muy natural.

Momento en el que se dio cuenta de que no podía seguir: Lo venía pensando. La idea del retiro se ahondó después de la lesión en Barranquilla, porque fue la lesión más grave de mi carrera, sin haber cirugía de por medio. Era difícil de recuperarla, algo a lo que no le encontrábamos vuelta. Hice mil cosas, trabajé doble y triple jornada, pero no encontrábamos esa evolución. Ahí empecé a pensarlo, ahí ya pensaba que el cuerpo me estaba avisando que era el momento. Después retomé, ese primer semestre con Millonarios recaigo al llegar a la pretemporada, pero después todo evolucionó bien. Ese primer semestre, desde donde me tocó, siempre traté de aportar, estaba feliz, cómodo y con el título retomé esa energía, esa fuerza, ese envión anímico necesario. Para el segundo semestre sabía que al terminarlo, tomaría la decisión. Ya lo entendía, el día a día me costaba, las concentraciones, estaba decidido en que finalizando el año iba a tomar la decisión de retirarme.

Así se tomó en Millonarios

Daniel Giraldo le pidió detener la decisión: Con Daniel tuvimos la fortuna de compartir mucho más en Barranquilla. Concentramos todo el año y llegando a Millonarios decidimos seguir compartiendo habitación. Me encontré a un hermano, esa persona que estuvo ahí en el momento más difícil. Fue mi compañero en oración, el que me escuchaba o veía cuando tenía esas ansias de llorar un poco. Fue esa compañía que no puede tener uno de su familia porque no se puede, por el día a día, no porque no se quiera. Él fue esa persona, entendió cada cosa que pasó. Disfrutamos haber salido campeones juntos, lo soñamos, lo hablamos, lo deseamos con todo el corazón. A la primera persona lo del retiro que le cuento es a él, pero me decía que 2 años más y ahí me llevaba.

Adiós con América y no contra Nacional: Sentí contra América el porqué no debía continuar. Contra ellos, cuando nos hacen el gol y veo la posibilidad de entrar, pasó el tiempo y no tuve esa opción, tuve pocos minutos. Al quedar eliminados se me fueron todas las fuerzas, las energías que me quedaban, lo dispuesto que estaba mentalmente desapreció al acabar el partido. Tenía la ilusión de llegar a la última fecha con opción de clasificar; pero al no ser así, se apagó todo adentro. Fui a la mitad del campo, me despedí de la profesión, me quité los guayos, dejé caer lágrimas y cerré ese capítulo. Así lo entendió el profe y los directivos. Hablé con el presidente esa misma noche, le expresé al grupo al final en los camerinos del estadio y fueron muy respetuosos, lo entendieron. Lo preferí así. Para mí fue perfecto todo.

Carrera deportiva

Goles más recordados: Mi mejor gol fueron mis hijas. Ya en lo deportivo, los goles en finales tienen algo especial. Hay uno contra Águilas, fue muy emotivo porque volvía al club, deseaba estar y me recordó mucho a mi mamá. También está el gol después del fallecimiento de ella (su madre), con Junior. Fueron muchas emociones en ese momento. Eso fue despedirla el día antes, concentrar, entrar, hacer gol y en el mismo gol la lesión que me sacó de temporada. Fue significativo. Fue el gol 100. Tenía muchas cosas que me revolcaban los sentimientos.

Amor por Millonarios: Es extraño. No soy ni canterano, bogotano, no crecí queriendo los colores como los hinchas. Pero cuando llegué, hubo una conexión inmediata. El primer ciclo fue muy positivo, me abrió esa puerta nuevamente al exterior, se me cumple el sueño de ser goleador de la Liga, mi hija mayor se hace hincha impresionante del equipo. Fueron muchas cosas que me fueron tirando. Al volver en 202, confirmé todo. Se trató de un año que disfruté al máximo con quienes estaban cerca. Cuando llegué no había hinchas (pandemia) y al volverlos a ver en El Campín hago gol. Fueron muchas cosas muy lindas que te van enamorando. Hoy me siento identificado con la institución, soy un hincha más, aprendí a querer los colores y a la gente que rodea a la institución. Me trataron muy bien. Ese cariño fue creciendo y ahora es gigante.

Lo que viene para el futuro

Deseo de compartir más con su familia: Tuve la fortuna de convertir ese sueño de niño en mi profesión, la disfruté al máximo. Era justo, después de más de 20 años de carrera, hacer esa pausa y entregarme un poco más a mi familia, quienes han estado desde el primero momento: mi esposa, mi mamá que me acompañó siempre. Es justo con ellos que les entregue un poco más.

El futuro de Uribe: Lo hablamos varias veces. Ya venía rondando en mi cabeza la posibilidad. Le pregunté a otros compañeros que tomaron la decisión. Busco un descanso en estos primeros meses, pero mi idea es aprender muchas cosas, no sé si tan ligado al fútbol, porque es una profesión que absorbe demasiado en emociones y tiempo. Sí tengo proyectos en mi cabeza para el futuro, porque no puedo quedarme sin hacer nada. Sí lo venía pensando hace rato y venía preparando cosas.