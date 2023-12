David Ospina se reintegró a la Selección Colombia tras más de un año

David Ospina, el jugador con más partidos disputados en la historia de la Selección Colombia, se sumó este jueves a la concentración del equipo en Bogotá, tras haber sido convocado por Néstor Lorenzo para los juegos amistosos de este mes ante Venezuela y México en Estados Unidos.

El portero del Al-Nassr, que no actúa con su club desde el pasado 14 de enero, ya se encuentra recuperado de la lesión que sufrió a comienzos del año, tras fracturarse un codo cuando estaba con el club árabe.

El guardameta se ha perdido los seis primeros partidos de las Eliminatorias y no ha vuelto a tener minutos desde entonces; no obstante, al encontrarse habilitado y disponible, ya que no pudo ser inscrito en este campeonato, fue convocado nuevamente por Néstor Lorenzo.

“¡𝗟𝗹𝗲𝗴𝗼́ 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱! Un 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨 vuelve a vestir nuestros colores. ¡Bienvenido, siempre!”, publicó la cuenta de la Selección Colombia en sus redes sociales, junto a una imagen del guardameta antioqueño en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

Ospina ha atajado únicamente en tres partidos en la era de Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia. Estando en los triunfos 4-1 ante Guatemala, 2-3 sobre México y 2-0 ante Paraguay, todos encuentros amistosos.

El portero antioqueño, que ha estado presente en 127 juegos con la Selección Colombia, comparte esta convocatoria junto a Álvaro Montero, arquero de Millonarios, y Alejandro Rodríguez, guardameta del Deportivo Cali.