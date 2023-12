No dimos a Mancuso la calidad de militar, le dimos tratamiento de particular y articulador: JEP

Noticia en desarrollo...

El pasado lunes 4 de diciembre en Caracol Radio el excomisionado Camilo Gómez cuestionó el tratamiento de la JEP a Saltavore Mancuso. Para Gómez, la JEP matriculó a Mancuso en el Ejército para que de esta forma pudiera entrar en esa jurisdicción. Además, el exfuncionario manifestó que este hecho sería un “insulto” a la justicia ordinaria y al Ejército.

Por otra parte, Gómez indicó que “Mancuso no puede estar en la JEP por clara y expresa disposición constitucional y legal. Desde luego no tiene esa capacidad. La JEP se pone una función que no tiene. ¿Con qué intenciones? Las desconocemos. Lo de Mancuso lo hacen como maroma, porque está prohibido”.

Asimismo, el excomisionado comentó que le parece inconveniente el tema de Mancuso. “Eso es un despropósito que tiene muchas implicaciones, de responsabilidad del Estado, de todo lo que fue el sistema de Justicia y Paz, de los esfuerzos que hizo la Corte Suprema de Justicia para sancionar el paramilitarismo. Son muchas cosas que han pasado en Colombia, donde la justicia ha actuado bien”.

De igual forma, demostró preocupación, pues cree que Mancuso lo que busca es evitar la cárcel apenas regrese al país y que el tratamiento de la JEP estaría “mancillando el nombre de los cientos de policías que se sacrificaron por nosotros”