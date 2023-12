Aquí no hay una negociación de paz, sino de intereses económicos: excomisionado por Mancuso

Noticia en desarrollo...

Recientemente, Camilo Gómez aclaró que la JEP matriculó a Mancuso en el Ejército para que entre a esa jurisdicción. El excomisionado de paz manifestó que está acción sería un “insulto” a la justicia ordinaria y al Ejército.

En Caracol Radio estuvo Camilo Gómez Alzate, exalto comisionado para la paz. Gómez comentó que observa intereses económicos en las negociaciones que se llevan a cabo sobre Mancuso.

“Mancuso lo que está buscando es volver a Colombia, pero no entrar a la cárcel, sino volverse un hombre de paz”.

“Están mancillando el nombre de los cientos de policías que se sacrificaron por nosotros”

“Aquí no hay una negociación de paz, sino de intereses económicos, es el presidente el que está convencido de que hay que negociar con cuanto delincuente existe. Uno cree que una base de cualquier sistema es que no se negocie la ley, el problema no es la ley, es el presidente”.