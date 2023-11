Mancuso vinculó al expresidente Uribe con la masacre de El Aro

JUDICIAL

Se conoció que en audiencia reservada, el exjefe paramilitar y ahora “Gestor de Paz”, Salvatore Mancuso, le dijo a la JEP, que el expresidente Álvaro Uribe,cuando fue gobernador de Antioquia, supuestamente siempre tuvo conocimiento de la masacre del Aro, ocurrida en 1997.

En el marco de uno de sus aportes a la verdad en esas diligencias reservadas ante la JEP, el excomandante paramilitar, dijo que, un año antes de esa masacre tuvo contactos con el entonces general (r) Iván Ramírez para “coordinar todo” para la operación paramilitar, solicitada, según Mancuso, “por el fallecido político Pedro Juan Moreno”.

“Y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, se lee en un cuadro de excel de la JEP.

Al ser preguntado sobre cuáles eran las motivaciones y cómo se planeó esa masacre, Mancuso respondió a los magistrados de la JEP “que desde la gobernación había una preocupación enorme” porque estaban recibiendo información que la guerrilla estaba llevando a los secuestrados hacia ese sector.

“entonces el comandante Carlos Castaño me dice organiza esa situación, yo me contacto con el general Iván Ramírez y le pido que me contacte con el comandante de la Cuarta Brigada para ejecutar la operación, cuando voy allá incluso me encuentro al general Ramírez, en esa oficina con el general Manosalva y ahí con Manosalva intercambiamos información de inteligencia, sacamos los planos los que él tenía allí, me mostró la ubicación ,me entregó órdenes detalles, información de campamentos, apoyo, corredores de movilidad ,me explicó todo”, dice el fragmento.