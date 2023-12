¿Qué hará la alcaldesa Claudia López en China?

Claudia Lopez Hernandez (Photo by Pablo Barrera/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

Bogotá D.C.

Avanza la agenda internacional de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con la culminación de su participación en la Cumbre Ambiental de las Naciones Unidas, COP 28, en Dubai.

López participó en dos eventos entré los que se destacó el panel ‘Walking and Cycling Investments in NDCs for Climate, Health and Equity’, en el que resaltó el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible en la ciudad.

Ahora, después de su agenda en los Emiratos Árabes, la alcaldesa viaja a China para compartir la visión de Cuidado de Bogotá al Foro Global de Alcaldes.

En una primera parada en Pekín, López sostendrá un encuentro para explorar posibilidades de cooperación con CTG, un grupo de energías limpias que se dedica al desarrollo de centrales hidroeléctricas, energía eólica, solar y otras energías renovables.

“Así mismo, participará en una reunión de trabajo organizada por Procolombina, en la que también estará presente el embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera. El propósito de esta reunión es explorar nuevas oportunidades de inversión en Bogotá” explicó el Distrito

López, tendrá una reunión formal con la farmacéutica SINOVAC, con el fin de realizar el cierre de negociaciones y anunciar la fecha para la firma de acuerdos, mediante los cuales BogotáBio será la primera fábrica de vacunas de Colombia.

Días después, la agenda de López continuará en la ciudad de Guangzhou, donde asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Internacional a la Innovación Urbana (Guangzhou Ward) y al Foro Global de Alcaldes.