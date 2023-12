Obras del hospital en el barrio Nelson Mandela completaron dos meses paralizadas

Cartagena

El 4 de octubre de 2023 la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno N°14 (Ciudadela), tomó la decisión de suspender y sellar la obra del hospital del barrio Nelson Mandela, “por comportamientos contrarios a la integridad urbanística”, tras una inconsistencia relacionada con su licencia de construcción.

Desde entonces inició una incertidumbre para los vecinos del populoso sector al sur de Cartagena, por los retrasos e inconvenientes que está presentando el proyecto, cuya inversión ronda los $19.860 millones y tiene como propósito adecuar un área de 1.850 m².

De acuerdo a Luz Estela Martínez, presidenta de la JAC, la competencia para darle continuidad a la intervención está en manos de la inspectora, quien, según ella, ya posee la documentación necesaria para autorizar nuevamente el avance del contratista.

“El plazo para entregar según lo que le dijeron al alcalde William Dau fue 31 de diciembre, esto fue por una acción popular, pero entonces qué nos van a entregar, será un cerramiento en zinc. Ahora hay otra problemática, los vecinos de acá no tenemos por donde pasar; aquí no hay cómo sacar un enfermo ni nada. Si los señores contratistas no retiran ese zinc vamos a hacerlo nosotros”, dijo la dirigente comunal.

Por ahora no hay una fecha exacta para darle continuidad a un convenio, que se formalizó luego de tantos tropiezos.