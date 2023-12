Empleados del HGM nuevamente protestarán para pedir mejores condiciones laborales

Antioquia

Los empleados del Hospital General de Medellín están convocando a una movilización que se realizará este martes, 5 de diciembre a las 7 de la mañana para protestar por las condiciones en las que se están prestando los servicios de salud a la comunidad.

Juan Camilo Toro, Presidente de ASOHGM, le explicó a Caracol Radio que parte del malestar del personal de salud tiene que ver con la manera en la que se está haciendo la revisión de los exámenes médicos de los pacientes.

“Hay un aplicativo que se llama CareStream, el cual no está funcionando porque el hospital no le paga a Philips, lo que le debe, realmente son como 700 millones de pesos, pero el hospital no paga, entonces le toca desplazarse al especialista hasta ayudas diagnósticas a mirarlo dentro del equipo, eso está en interfaz con un aplicativo ISAP y en tiempo real se podía ver. Entonces son realmente las condiciones que nosotros como trabajadores no tenemos para prestarle la ayuda a los pacientes. Son más de mil muestras que se han descartado, que no se han procesado porque no se cuentan con los reactivos”, denunció el funcionario.

Advierte que a esto se suma, los retrasos en los pagos a los empleados.

“El pasado viernes (1 de diciembre) nos reunimos, todas las fuerzas laborales del hospital con la subgerente Liliana Ricaurte y con el señor director financiero y nos reconocieron que la caja del Hospital General de Medellín está achilada, no tienen un solo centavo y estaban esperando a que Savia Salud girara algunos recursos para poder pagar las nóminas”, alertó el señor Toro.

La movilización se realizará desde la portería principal del Hospital General de Medellín e irá hasta la plazoleta de la Alpujarra.