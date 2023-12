Nacional busca seguir con vida ante un Medellín que quiere estar más cerca de la final

Nacional vs. Medellín / Colprensa

Atlético Nacional enfrentará a Independiente Medellín en el primer encuentro de este domingo 3 de diciembre. Esta nueva edición del clásico antioqueño, será determinante para el futuro de los equipos. Ambos tendrán que dejar todo en la cancha en busca el triunfo, pues el conjunto verde está obligado a ganar si espera mantener vivas las esperanzas de la clasificación, mientras que sus rivales necesitan los tres puntos para tomar distancia de Millonarios y mantener el liderazgo para llegar a la final.

A partir de las 3:30 p.m. (hora colombiana), el estadio Polideportivo Sur será el escenario del encuentro, pues el Atanasio Girardort sigue ocupado por el concierto de la cantante Karol G. Así, luego de que el DIM se viera obligado a trasladar su localía a Itagüí, ahora el equipo de Jhon Bodmer será acompañado por su hinchada en Envigado.

Ambos equipos han citado a guardametas que usualmente no forman parte de la titular. El director técnico del verde no podrá contar con Kevin Mier para esta jornada, pues está pagando su sanción tras ser expulsado en el partido ante América. Será reemplazado por Harlen Castillo, quien ha dado buenas participaciones siempre que ha tenido la oportunidad. Asimismo, el arco rival estará custodiado por Yimmi Gómez, quien formó parte del once inicial por primera vez en el duelo ante Millonarios en reemplazo de José Luis Chunga tras su lesión.

Historial del duelo

Su más reciente enfrentamiento, en la fecha 2 de cuadrangulares, resultó en triunfo para el entonces local, Medellín. El 2-1 producto de un gol en contra de Sergio Mosquera sobre el minuto 7 que abrió el marcador y un tanto de la figura, Brayan León antes del tiempo complementario.

A pesar que Jader Gentil intentó remediar la derrota en el tiempo adicional de la segunda mitad, no fue suficiente para llevarse los puntos. Empezando los cuadrangulares con dos derrotas seguidas, parecían enfrentar un panorama oscuro, pero desde la tercera fecha supieron remontar y han mostrado la capacidad de extender la racha de tres victorias que acumulan.

En los últimos 13 partidos en que Nacional ha disputado de local, ha ganado en siete ocasiones, dos veces se impuso Medellín y han empatado en cuatro de estos encuentros. Así, el equipo conserva una importante ventaja estadística a su favor de cara al triunfo que deben concretar en esta fecha.

Posibles alineaciones

Atlético Nacional: Harlem Castillo, Edier Ocampo, Felipe Aguirre, Sergio Mosquera, Samuel Vásquez, Robert Mejía, Jhon Duque, Oscar Perea, Brahian Palacios; Erick Ramírez y Jefferson Duque.

Independiente Medellín: Yimmi Gómez, Luis Orejuela, José Ortiz, Joaquín Varela, Daniel Londoño, Jaime Alvarado, Daniel Torres, Yairo Moreno, Edwin Cetré, Brayan León y Luciano Pons.