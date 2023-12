¿Qué es un facilitador, un gestor y un vocero de paz?

Bogotá

Tras la decisión de la Corte Constitucional sobre la ley de Paz total, y las condiciones frente al algunos roles, les contamos qué es un facilitador, un vocero y un gestor de paz dentro de esta política del presidente Gustavo Petro.

FACILITADOR DE PAZ

Es una persona autorizada por el Alto Comisionado para la Paz para contribuir a verificar la voluntad de paz, de sometimiento a la justicia y de reinserción a la vida civil de los grupos armados organizados.

Puede ser facilitador cualquier persona que pueda tener contacto o establecer lazos de confianza con miembros de grupos armados sin hacer parte de ellos.

Por ejemplo, un representante de la iglesia, un periodista, un líder comunitario, un abogado, una persona condenada por algún delito o un familiar de un miembro de un grupo armado.

Es importante aclarar que la designación como facilitador no suspende ni pone fin a los procesos judiciales, tienen que responder a las autoridades competentes y ese rol no significa una amnistía o un indulto.

VOCERO DE PAZ

Este rol fue el que condicionó la Corte Constitucional diciendo que no pueden ser designados quienes estén detenidos. Los voceros son integrantes de organizaciones sociales o humanitarias, en su mayoría jóvenes, que están siendo investigados y no han sido condenados por delitos relacionados con la protesta social.

La misión es contribuir a que disminuya la conflictividad social en el país, promover la reconciliación y la convivencia pacífica en el marco de la Paz Total. Se eligen a través de la Comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana recomienda casos específicos y es el presidente el único con la potestad para designarlos. El Estado no asigna salarios a los voceros de paz ni genera contratos laborales.

Tienen unos compromisos como comenzar una ruta de acompañamiento que incluye recibir atención psicosocial, rendir informes mensuales ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y certificar la realización de un diplomado virtual con la Universidad del Valle en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos. Estos jóvenes pueden trabajar o estudiar.

GESTOR DE PAZ

Son miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, designados únicamente por el presidente. Contribuyen a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogos.

Los gestores de paz sí tienen que responder ante las autoridades, no se les suspende los procesos judiciales, no reciben amnistía o indulto, no reciben por parte del Estado ni salario ni contratos.