Las Ceibas y Electrohuila, continúan recibiendo las mayores reclamaciones de los usuarios

Neiva

De acuerdo con información actualizada la mayoría de las quejas y reclamaciones de los usuarios en el departamento del Huila y Neiva, se reportan en Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva y Electrohuila, por cobros por promedio, sobre costo facturación en el consumo y negativas en el servicio.

De igual forma, se conoció que la mala atención frente a los usuarios en Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva genera el mayor número de reclamaciones “no saben sobre el proceso de la Ley 142 de Servicios Públicos y la infringen, no conocen los procesos sobre corte por no pago entre otros aspectos que se deben tener en cuenta”, afirmó la delegada de la Superintendencia de Servicio Públicos.

Frente a estas situaciones, la mayoría de los usuarios no saben de la existencia de la Superintendencia, por eso realizan capacitaciones en terreno para que la gente conozca sus derechos y estos no sean vulnerados.

Según el reporte de la entidad, las quejas mensualmente en estas dos entidades pueden ascender a las 3 mil.