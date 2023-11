Juan Pablo Zuluaga y la opción de ir a Perú: si el profe me llama, voy a estar para él

Deportivo Pereira tuvo una temporada agridulce, llegando a disputar un cupo en la final de Copa Colombia y realizando exitosamente su primera aparición en Copa Libertadores; sin embargo, vio afectado el balance general al quedar fuera de los cuadrangulares, quedando en la decimoséptima posición en la fase del todos contra todos.

No obstante, la presencia internacional representó una importante vitrina para sus jugadores y Juan Pablo Zuluaga fue uno de ellos. En conversación con El Alargue de Caracol Radio, el volante confirmó que su contrato con Deportivo Pereira finaliza el 20 de diciembre y afirmó que ya tiene sobre la mesa múltiples oportunidades a considerar para el 2024, en vista que en su actual club no le ha planteado una extensión del contrato.

El paisa estaría figurando como posible fichaje en el fútbol internacional. “Por ahora conmigo no han tenido contacto, pero he visto muchos rumores. Me han escrito mucho y he salido en varias entrevistas allá y obviamente que si el profe me llama y quiere que esté para él, lo voy a estar”, comentó respecto a su posible llegada al Alianza Lima de Perú.

Además, afirmó que tiene opciones sobre la mesa en el plano local. “He recibido tres llamadas del fútbol colombiano que estoy esperando y analizando, a ver cuál es la mejor opción para mí, para mi familia y para seguir creciendo como jugador”, señaló sin dar detalles de los posibles equipos.

En 2023 participó en 51 encuentros en los que anotó cuatro tantos y participó en tres jugadas de gol, en todas las competiciones en las que participó el Pereira. Así, el mediocentro estaría a la espera del llamado de su ex entrenador, Alejandro Restrepo, para dar el paso al escenario internacional.

Balance de la temporada

Año con Pereira: Considero que fue muy bueno, tuve mi primera experiencia en Libertadores, tuve la posibilidad de jugar los diez partidos, llegar a cuartos de final, tuvimos la posibilidad de jugar una semifinal de Copa Colombia y estuvimos muy cerca de clasificar a la final. En la Liga sí estuvimos muy lejos de los objetivos que teníamos, pero en lo personal fue muy bueno, pude jugar más de 50 partidos en el año, hice algunos goles y asistencias. Lo más importante es que pude disfrutar este año de cosas nuevas en mi carrera que me ayudaron a crecer y madurar mucho.

Futuro internacional

Fútbol peruano: He visto en redes las especulaciones y noticias de Perú, me han escrito muchos periodistas de allá, pero la verdad es que no he hablado con el profe, no me han llamado los directivos. No sé cómo se estará manejando el tema. Por ahora conmigo no han tenido contacto, pero he visto muchos rumores. Me han escrito mucho y he salido en varias entrevistas allá y obviamente que si el profe me llama y quiere que esté para él, lo voy a estar. Termino contrato con el Pereira el 20 de diciembre, hasta ahora no he tenido ningún contacto aquí para renovación. Esperemos a ver qué pueda pasar.

Posibilidades en Alianza Lima: Estuve en Pereira con Arley (Rodríguez), que jugó dos años en Alianza y ganó dos títulos, me contaba cómo era jugar en Alianza Lima, un equipo muy grande en Perú y que a nivel sudamericano todo el mundo respeta, ha ganado muchos títulos allá y que normalmente siempre participa en Copa Libertadores. Sí se presenta la oportunidad para mí, será una gran bendición porque iría otra vez a pelear un título allá en el fútbol peruano. Si el profe requiere de mis servicios, ahí voy a estar para colaborar y dar ese paso y empezar a sonar en el mercado internacional, que eso es lo que uno como jugador quiere.

Llamadas del fútbol colombiano: Yo con eso soy muy reservado, con las personas que he hablado me han pedido mucha prudencia, pero sí he recibido tres llamadas del fútbol colombiano que estoy esperando y analizando a ver cuál es la mejor opción para mí, para mi familia y para seguir creciendo como jugador.

Relación con Alejandro Restrepo

Apoyo mutuo: Yo le expresé a él que me gustaría que fuera al fútbol internacional, que progresara y diera ese paso porque es una persona que tiene muchas capacidades. Ha logrado hacer un nombre, este año para él fue muy importante con la Copa Libertadores. Jugué con él un año y medio, me hizo crecer mucho como persona, como jugador encontró unas virtudes y cualidades y me pudo poner en varias posiciones. Con el profe encontramos eso que para uno como jugador es muy importante porque da un ‘plus’ para cualquier equipo.

Atendería a su llamado: Si el profe me llama y en ese momento yo no he podido coordinar con otros equipos ni he firmado contrato, seguramente que voy a trabajar con él, pero también depende de los tiempos, de lo que yo vaya trabajando porque también he tenido propuestas, he recibido llamadas.

Dirigir la Selección: El profe tiene unas condiciones muy grandes, tiene un cuerpo técnico muy preparado. Yo sí lo veo ahí, él ya ha estado en divisiones menores de la Selección Colombia y creo que en un proceso de mayores podría ser. Tiene ahorita que aprovechar toda la experiencia internacional y crecer mucho porque puede ser una opción, es un técnico muy preparado. Es muy de la actualidad, le gusta salir a jugar mano a mano, ser valiente, le gusta trabajar y es enfermo pro el fútbol. Yo le decía que no dormía por estar pendiente del fútbol y creo que puede tener la oportunidad porque es un apasionado, tiene mucho talento y todas las condiciones.