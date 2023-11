Inauguraron la fase dos de urgencias en el HUS

Bucaramanga

Con una inversión de 4 mil 561 millones de pesos, la Gobernación departamental entregó la segunda fase de la Central de Urgencias del Hospital Universitario de Santander, HUS, que tendrá una capacidad de 119 camas, con ocho salas de observación, cuatro cuartos para la atención de pacientes que requieran estar en aislamiento, zona de pediatría, estaciones de enfermería, red contra incendios y más.

Julián Niño Carrillo, gerente del Hospital refirió que de esta manera Santander se convierte en la región con la central de urgencias más moderna del oriente colombiano.

“Nos convertimos en una opción de salud, este ya no es el hospital de hace unos años donde la gente ya no quería venir porque sentía que aquí no teníamos cómo salvar sus vidas. Hoy podemos decir que esta central es de las mejores que hay en el oriente y el país, con todo lo que el paciente requiere y ya no vamos a tener a personas en los pasillos ni con ese drama de vivir una urgencia y no se atendido”, precisó Niño.

Al mismo tiempo, se hizo entrega de una nueva unidad móvil para la donación de sangre. El vehículo cuenta con capacidad de atención para tres pacientes en su interior, tiene acceso para personas en silla de ruedas y su inversión fue de alrededor de 637 millones de pesos.

Hoy ya están funcionando dichas áreas mencionados con sus servicios correspondientes.