Obras eternas ¿qué pasa con el parque San Francisco?

Bucaramanga

Caracol Radio empezó a hacer un recorrido por las obras que se adelantan en Bucaramanga y cuyos ciudadanos han denunciado retrasos.

Una de ellas es la que se adelanta desde el mes de marzo es la del parque San Francisco en donde los habitantes aseguran que no se ha avanzado oportunamente.

Hay marcha a favor de Sanitas en Bucaramanga

Según los ingenieros que están al frente de la obra, la remodelación completó 9 meses y aunque se tenía previsto entregarse en este mes de noviembre, se estaría terminando después del 20 de diciembre.

#VIDEO | Empezó noviembre y las obras del Parque de San Francisco están 'crudas'.



Su entrega estaba contemplada para este mes pero a hoy 27 de noviembre siguen haciendo falta varias zonas. pic.twitter.com/arc6MjrWo0 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 27, 2023

Hay alerta en Barrancabermeja. En lo que va del año, 122 asesinatos se han registrado

El pasado 29 de agosto, la alcaldía de Bucaramanga había informado que las obras del parque del barrio San Francisco avanzaban en un 35% y que de hecho, se avanzaba en la instalación del cableado interno, la construcción de cajas de inspección, los postes que estarán ubicados sobre la vía y la canalización de las redes.

A toda marcha va la reconstrucción del parque en la Glorieta San Francisco. Estuve supervisando su avance para que pronto todas las familias de nuestra ciudad puedan disfrutar de sus zonas verdes, senderos y juegos con seguridad. Quedará espectacular. pic.twitter.com/1cWwAGzJpa — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) August 29, 2023

En el parque se contempla la instalación de 3.770 metros cuadrados de adoquín, 5.400 metros cuadrados de zonas verdes,, gimnasio biosaludable, juegos infantiles y work out. También se preservarán los monumentos: Los Héroes y Camacho Carreño, se creará una pasarela emblemática al sector calzado en Bucaramanga y se tiene dispuesto un Punto de Atención al Ciudadano -PAC, que los lunes, miércoles y viernes brinda orientación sobre la obra, en el horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y está ubicado junto al CAI de San Francisco.