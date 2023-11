La familia del menor y del papá asesinados en Barranquilla piden justicia

La familia del hombre y su hijo asesinados en el barrio Siete de Abril, en el sur de Barranquilla, piden justicia para que los sicarios sean capturados.

Los habitantes del barrio se encuentran indignados ante el asesinato de un padre y su hijo en la carrera 1B con la calle 66.

Lo que se sabe es que la familia estaba departiendo en la mencionada dirección, cuando dos hombres en una moto llegaron al lugar. El parrillero sacó un arma de fuego y la accionó contra Luis Carlos Feifo Garzón, de 33 años, quien fue impactado por dos proyectiles, sin embargo, la tercera bala impactó a su hijo de 5 años.

Apenas los sicarios huyeron, Luis Carlos y su hijo fueron auxiliados y llevados al Camino Santa María, donde se confirmaron sus decesos.

Fernando Feifo, padre y abuelo de las víctimas, cuenta los momentos de angustia que vivió al ver a sus familiares en el piso sin vida.

“Yo me encontraba en la silla y el niño estaba allá, pero se corrió y en ese momento llegó la moto y disparó en tres oportunidades y el último tiro se lo pegó al niño que estaba ahí. Al hijo mío traté de agarrarlo, pero no pude. Se me fue el mundo porque era mi hijo y mi nieto tirados ahí”, explicó.

Se conoció que el hombre asesinado tenía antecedentes judiciales y una de las hipótesis más fuertes es que el hecho estaría relacionado por la disputa de las rutas de estupefacientes del sector.

El coronel Cesar Sarabia, subcomandante de la Policía de Barranquilla, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quien brinde información de lo sucedido.

