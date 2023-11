Hablar del Pacífico es hablar de la música, es hablar de la marimba de chonta

Cali

La protagonista del documental escrito y dirigido por Marino Aguado es un instrumento que llegó clavado en la memoria de los esclavos a América y al Pacífico colombiano.

El “piano de la selva”, elaborado de madera de chonta está compuesta por 18 o 24 teclas, cada una de sus notas son un toque al corazón, a la libertad y a la alegría.

Desde hace 20 años el director soñaba con seguirle los pasos al origen del instrumento que se había escondido en la selva y que salió a la luz, rescatado por el Festival del Petronio Álvarez con la iniciativa del profesor Germán Patiño.

La marimba del pacífico no suena como ninguna otra en el mundo, no hay tonos iguales que transmitan la representación del mar y de los ríos, es lo que dice Marino Aguado, mientras explica las razones por las cueles escogió dicho instrumento para hablar no solo de música, sino también de raíces.

“Creo yo, que viendo las diferencias de otros donde estuvimos, el de nosotros tiene un sonido único y bello y es fantástico”, recalcó Aguado.

El documental se construyó basado en el recorrido por varios países como Ecuador, México, Alemania, Estados Unidos y Senegal.

“La marimba es el instrumento estrella de las músicas del Pacífico y del sur del Ecuador, además es un instrumento que unido a otros como las percusiones han viajado geografías y nos conecta directamente con África”, explicó Marino Aguado.

Entre el equipo de la producción audiovisual se encuentran, Carolina Dosman en la producción general, Andrés Morales en la dirección de fotografía, David Carvajal fue el director y creador musical y la narrativa está acompañada por el marimbero Hugo Candelario.

Se destaca igualmente la colaboración entre el canal Telepacífico, Señal Colombia y el canal de la Universidad del Valle para hacer de “El viaje de la marimba” una realidad, sustentada por la investigación y el lenguaje audiovisual.