El llamado de paz de la familia colombo-palestina que salió de Gaza y llegó a Barranquilla

Con un llamado de paz, la familia colombo-palestina que logró salir de la Franja de Gaza con el apoyo del Gobierno, pide al mundo no olvidar la tragedia que viven miles de familias atrapadas en la guerra.

Se trata de Basel Zayd y Samaher Ali, quienes llegaron con sus tres hijos de 20, 16 y 11 años, a Barranquilla, procedente de la Franja de Gaza, de donde huyeron con lo poco que tenían consigo. No hablan español, no tienen a su familia y no saben cómo será su vida a partir de ahora, pero agradecen estar vivos y que les permitieran salir, por la gestión del Gobierno colombiano, que le concedió la nacionalidad a la mujer palestina.

Su travesía duró una semana. De la Franja de Gaza salió Samaher con sus dos hijos menores, el pasado lunes, para reencontrarse en Egipto con su esposo y su hijo mayor, a quienes la guerra los obligó a permanecer en El Cairo, donde se encontraban por un procedimiento médico. De allí, tras el reencuentro, partieron hasta Estambul en Turquía, para llegar a Bogotá y finalmente a Barranquilla.

En diálogo con Caracol Radio, la mujer relató el drama que hasta hace pocos días vivió en Gaza.

“No había energía, no había agua, había escasez de comida y había que alimentarse con lo que se pudiera. Siempre se vivía bajo miedo, bajo bombardeos y tratando de sobrevivir como en cualquier guerra, aguantando un genocidio, pero afortunadamente ya pudimos salir”, aseguró.

Basel Zayd nació en Barranquilla, pero solo vivió hasta los tres años. Ahora está optimista por regresar, manteniendo la esperanza de empezar una vida nueva. Sin embargo, lamenta que haya miles de familias atrapadas sin posibilidad de salir de Gaza.

“Yo pido al mundo que nos ayude a acabar la guerra. Ya llevamos 75 años sufriendo. Hay familias que han desaparecido porque se han muerto bajo escombros. Hay familias enteras que se han borrado y todavía hay muchos muertos bajo los escombros y las víctimas son incalculables. Le pido al mundo que nos ayude a vivir en paz con todos nuestros derechos y que se establezca la paz”, explicó el padre de familia.

Por ahora son escépticos sobre el fin de los ataques, tras la tregua entre Hamás e Israel, pero desean que algún día pueda acabar la guerra, mientras empiezan de cero en Barranquilla, donde esperan contar con oportunidades.

