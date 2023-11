Juan Pablo Nieto: “Contra Junior fue el mejor partido del ciclo del profe”

Juan Pablo Nieto ha sido uno de los hombres clave en el buen momento que ha vivido Deportes Tolima en los últimos meses de la mano del entrenador David González. El volante, en diálogo con El Alargue, se refirió las claves de ese presente que tienen al equipo en lo más alto del Grupo A de los cuadrangulares, dependiendo únicamente de ellos para regresar a una final de Liga Colombiana.

“Es un momento que hace diez, doce fechas atrás, no lo esperábamos por lo que vivimos. Es un lindo momento en resultados y juego, especialmente en finales, aparte del resultado hemos jugado muy bien, cada vez mantenemos lo que queremos durante gran cantidad de tiempo en el partido, pero con los pies en la tierra, falta mucho. No hay tiempo de relajarse ni pensar más allá”, inició diciendo el mediocampista de 30 años.

Respecto a las mejoras que ha tenido el equipo, manifestó que sirvió quitarse la presión de lograr la clasificación a cuadrangulares apelando a la misma idea del técnico. “Esto que estamos haciendo lo hace el profe desde que llegó. Pero pasa por los resultados que necesitamos en el torneo regular, para clasificar teníamos que ganar 7 u 8 y pasaba por eso. Lográbamos jugar bien, tener control, pero cuando conseguíamos la ventaja, por el miedo a perderla, nos replegamos. El profe siempre tuvo la misma idea y cuando se da la clasificación a los ocho, nos quitamos un peso grande de encima y lo hemos demostrado en las finales. Nos hemos visto más sueltos y certeros. Con Junior fue el mejor partido del ciclo del profe. Con Águilas fuimos más certeros y eso es lo que queríamos”, expresó.

“Era de los dos torneos anteriores que no clasificamos y en lo personal, me sentía responsable por la situación porque también había vivido los momentos buenos del club y desde que había llegado no había tenido una etapa así. Eso nos lo quitamos de encima, ya no pensamos en que tenemos que clasificar y nos liberamos, lo hemos demostrado en estos partidos, hemos tenido ventaja en el marcador y seguimos buscando goles y proponiendo”, agregó sobre esa responsabilidad.

Por su parte, elogió la forma de trabajar de David González, pero, sobre todo, su forma de ser y las oportunidades que le da a los futbolistas: “Lo de David ha sido muy bueno. Es difícil encontrar técnicos con esa calidad de conocimiento y de calidad humana. Desde que llegó, aparte de su conocimiento, algo que es muy bueno, es que como persona es excelente, le ha dado oportunidad a jugadores que no han venido jugando y los ha hecho a todos importantes”.

Finalmente, sobre Grupo B, comentó: “Uno está pendiente del otro grupo. El rival que te toque es bastante difícil, ahora que Medellín y Millonarios tomaron ventaja, pero América y Nacional son muy jodidos pero no está definido para nada, cualquiera le puede ganar a cualquiera y se juegan cosas diferentes. Millonarios ha marcado una tendencia en el último tiempo y no es fácil estar arriba peleando finales. A Nacional se le critica mucho, pero en el último tiempo ha llegado a muchas finales”.