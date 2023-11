Asocodis lanza campaña ‘Estar bien conectado’ para promover buen uso de energía eléctrica

Colombia

Asocodis, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica lanzó su campaña ‘Estar bien conectado’. Esta iniciativa busca promover un uso responsable y legal de la energía eléctrica en el país con el fin de proteger la vida de los ciudadanos, y evitar pérdidas de energía con beneficio para toda la población colombiana.

De acuerdo con Olga Lucía Polanía, vocera de la asociación, uno de los principales objetivos de esta campaña es reducir la accidentalidad por el mal uso de la energía eléctrica en el país.

“Hemos desarrollado esta campaña con dos objetivos. El objetivo número uno es reducir la accidentalidad por el mal uso de la energía eléctrica y el objetivo número dos, es crear conciencia en la ciudadanía del uso responsable de un servicio que es esencial, por supuesto, para todos, y cuya utilización de manera indebida imprudente o ilegal, puede afectar el servicio de toda la comunidad y por supuesto la integridad de todos”.

Así mismo, señaló que según cifras del Dane, Medicina Legal y la Superintendencia de Servicios Públicos, entre 2016 y 2021 fallecieron 1316 personas en el país por el mal uso de la energía eléctrica.

“Tenemos que entre 2016 y 2021, es decir cinco años, han fallecido 1316 personas por accidentes con la energía eléctrica, eso nos da más o menos un promedio de 200, 250 personas al año que fallecen por accidentes con la energía eléctrica”.

También, Olga Lucía se refirió al uso legal de la energía eléctrica y señaló que otro de los objetivos de esta campaña, es hacer conciencia para que el uso fraudulento de la energía no se haga costumbre.

“Esto no está bien, no solo por el peligro que implica, las conexiones fraudulentas generalmente las hacen personas que no son y esto puede llegar a causar incendios, puede llegar a causar accidentes, a causar la muerte de otras. También afecta la calidad del servicio de todos. Robar energía no está bien porque podemos poner en peligro la vida y porque afectamos la energía eléctrica y el servicio de todos los demás usuarios”.

Según cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 43% de los accidentes que se han presentado por mal uso de la energía eléctrica han producido quemaduras y 24% fallecimientos.