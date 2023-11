Ray Vanegas denuncia agresión por parte de hinchas de Nacional en las afueras del Atanasio

Atlético Nacional consiguió su sexto triunfo en Copa Colombia luego de derrotar a Millonarios en tanda de penales. El Atanasio Girardot fue el escenario del histórico triunfo del verde de Antioquia, que ha salido victorioso de todas las finales en las que ha disputado. Bajo la mirada de los hinchas del verde paisa, el equipo de Jhon Bodmer se coronó campeón.

En medio del festejo, la celebración se vio opacada por actos violentos que se registraron a las afueras del estadio. Entre los afectados se reportó Ray Vanegas, futbolista y hermano de Óscar Vanegas, jugador del cuadro capitalino. En sus redes sociales afirmó ser víctima de ataques a mano armada que requirieron de la intervención de las autoridades de la zona.

En sus redes sociales, el exjugador del Deportivo Pasto, que debutó en Independiente Medellín, narró los hechos. “Fui apoyar a mi hermano en la final Nacional vs. Millonarios. Saliendo del estadio, 5 hinchas o no sé cómo se les llama a esos desadaptados me acorralaron, me golpearon en la cara y en las costillas, casi me linchan. Tenían hasta navajas con las cuales me amenazaron, y ante esto, le tocó intervenir a la policía”, publicó en Instagram y Twitter.

En medio del efusivo cierre de Copa, lo ocurrido causo inmediato repudio por parte de la comunidad. La publicación recibió miles de reacciones en apoyo al futbolista, rechazando las agresiones y lamentando lo ocurrido, al opacar el triunfo y manchar la imagen de los hinchas del verde paisa.

Asimismo, se registraron disturbios en diferentes puntos del país, que resultaron en varios heridos. Una vez más, se reportan casos de intolerancia entre los fanáticos de los clásicos rivales que concluyen en una noche agridulce para el fútbol colombiano.