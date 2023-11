¿Qué viene para la paz total tras el cambio de comisionado para la paz?

En Hora20 el análisis al cambio en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Se debatió sobre los cambios en la dirección de las negociaciones de paz en el gobierno, los últimos diálogos que ha sostenido el presidente Petro con empresarios y sectores políticos, así como el análisis a lo que representan estos encuentros para el futuro del país y si hay un cambio de rumbo en el tono de las relaciones. Después, el acuerdo al que llegan Israel y Hamás para ponerle un alto al fuego a la guerra que completa 48 días.

Hay cambios en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues esta agencia encargada en buscar la paz total, la salida negociada y el sometimiento de los armados, ya no estará bajo la cabeza de Danilo Rueda como venía ocurriendo desde el inicio del gobierno. En adelante el encargado será Otty Patiño, actual jefe de la mesa de negociación con la guerrilla del Eln.

Rueda ya acumulaba críticas por el manejo que se le estaba dando a las múltiples negociaciones que adelanta el gobierno, pues actualmente se negocia con el Eln, el Estado Mayor Central y siguen abiertas algunas mesas socio jurídicas como las de Buenaventura, Medellín, Quibdó. Por otro lado, y con menos avances estarían las mesas con la Segunda Marquetalia, el clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

Lo que dicen los panelistas

Para Mabel Lara, analista, periodista y exmiembro del equipo negociador con el Eln, la política de paz exigía cambios drásticos en este momento, sobre todo, cuando el gobierno tiene que demostrar que tiene dientes para hacer funcionar la paz total, “el gobierno toma la decisión, hay problemas en implementar paz, ver cómo funciona lo del Eln, ver los otros procesos, pero preocupa que Otty debería dejar la mesa porque si alguien ha tenido capacidad y tiene paciencia para la mesa es Otty y Cepeda”. Agregó que Danilo Rueda tiene experiencia y tiene buenas intenciones, pero que eso no fue suficiente para ser comisionado, “no negociaba bien, no tenía método, le pasa cuenta de cobro y no tenía buena comunicación”.

En cuanto al acuerdo nacional, dijo que esto fue una promesa de campaña y un frente amplio que le ayudó a ganar, “eso perdió fuerza, la coalición se desarmó, no hay resultados y el llamado a acuerdo nacional es una maniobra para restaurar la gobernabilidad”.

Carlos Augusto Chacón, abogado, magister en seguridad y estudios políticos y director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, planteó que el problema de la paz total es de génesis y que el cambio de Rueda a Otty Patiño busca recuperar confianza, “la ley de paz total tiene un problema complejo y es la ambigüedad del artículo de qué hacer con disidencias, con clan de Golfo y con el tema de negociar o someter”. También dijo que, si bien este cambio trae oxígeno, en la hoja de ruta de la construcción de paz el gobierno no entiende que esa construcción de paz va de la mano de la construcción de una política en seguridad.

Planteó que es maravilloso que el presidente se reúna con empresarios, pero que es importante el diálogo con gremios que representa otros sectores de la sociedad, de otro lado, resaltó que no es clara cuál es la agenda del acuerdo nacional, ni cuales son los mínimos, los máximos, “quisiera que quede claro que el acuerdo nacional no queda por encima de constitución, el acuerdo se rige por constitución”.

Ariel Ávila, senador de la república e investigador en temas de conflicto, planteó que la paz total enfrenta una triple crisis: la primera por la ausencia de un marco jurídico para el sometimiento; la segunda, la que enfrenta los procesos del Eln y el EMC y la tercera, una crisis de legitimidad producto de los problemas en seguridad, “la salida de Rueda intenta resolver la tercera, cambiamos algo, pero no se resuelve los otros problemas”. También dijo que uno de los errores de Rueda es que “cantaba y silbaba”, coordinaba y quería ser soporte técnico de todos los procesos, “si Otty sube a ser comisionado, que ya no sea jefe negociador porque cometería el mismo error, y lo otro es hasta dónde está dispuesto a ir en procesos como el del EMC para evitar profundizar que la crisis de legitimidad llegue otra vez y que el cambio de funcionario no resuelve nada”.

Sobre los problemas de paz, dijo que una cosa es la crisis del Eln que tiene mecanismos, agenda, cronograma y otra la del EMC que no tiene agenda, protocolos, mecanismo ni cronograma, “ahí no hay nada”, remarcó. Sin embargo, dijo que sí hay momento en el que el Gobierno debe tomarse el momento para determinar si avanza en esa mesa o no, “todo conflicto va a terminar en una mesa, pero la pregunta es el tiempo: si es hoy o en 10 años, pero hay que hacerse esa pregunta”.

Para Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, el gobierno acierta cuando rectifica, “Rueda venía con plomo en el ala, no tenía horas de vuelo para liderar esa apuesta, cometió muchos errores, desautorizado, quizo jugar en muchas pistas, eso le costó y aún con defectos del proceso, se rectifica al tener vocero que tiene mucho más talante para liderar proceso y más credibilidad”.

Frente al acuerdo nacional, dijo que el presidente inicialmente dio un discurso tranquilizador, gana elecciones y después termina complicándose el ejercicio del poder, “ahora hay ejercicio de hostilidad con empresarios, amenaza con estatizar asuntos, crisis de reforma a la salud, concesiones viales y hay una suerte de ver empresario como enemigo y no como aliado de políticas públicas”, con lo cual, dice que hay que celebrar que se dé el paso y ahora toca esperar coherencia entre foto y las decisiones que se toman.