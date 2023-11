La tierra afectada por la minería no se muere, se puede recuperar

Antioquia

El municipio de El Bagre está ubicado en la subregión del Bajo Cauca, en esta zona afectada por el impacto ambiental ocasionado por la minería cada día trabajan personas comprometidas con el medio ambiente para lograr devolverle los bosques a la población, pero la tarea es muy dura, ya que las hectáreas recuperadas son nuevamente dañadas en el afán de explotar el oro.

La tarea no es fácil para estas personas, pero alguien tiene que hacerlo, asegura Noreida Atencio, reforestadora de El Bagre, la mayor dificultad para ellos es que quienes explotan el oro de manera ilegal o informal destruyen lo que con tanto sacrificio han logrado recuperar, pero, aunque esta situación es frustrante, dice que no desfallecerá en esa labor de ver de nuevo su municipio con los bosques, con las especies animales y vegetales de nuevo retornando al municipio.

“Lo más complejo que hemos tenido es mirar cómo las zonas que hemos recuperado pues se vienen deteriorando, dañando a través de la minería informal. Entonces, no se han respetado como esas áreas y entonces a veces es muy triste para nosotros, pues es muy frustrante porque nosotros recuperando, otros dañando, eso para nosotros es muy triste”.

Recalca que en su compromiso con el territorio en los 5 años que lleva con la empresa Foreservicios ha logrado recuperar 80 hectáreas con todo tipo de especies, especialmente nativas para restaurar el ecosistema. Incluso, ya se ha logrado en algunas áreas donde animales como el Tigrillo, entre otras, se han avistado.

Pero quizás la pregunta más recurrente de los foráneos, incluso de los lugareños es, si la tierra degradada por los químicos utilizados para la extracción de oro se puede recuperar y, la respuesta de Noreida Atencio es tajante, sí. Lo que significa que este territorio del Bajo Cauca tiene esperanza, pero falta el compromiso de todos los habitantes.

“Sí, claro que sí. Y, es más, lo hemos hecho a través de ensayos, ensayos que hemos realizado y hemos visto que sí es posible. Sólo que hay que hacer un esfuerzo más, una ayuda más, ayudar a ese arbolito porque ya es una zona distinta a la que él estaba adaptada. Entonces, a través de químicos, fertilizantes es que se les da como esa ayuda a través del abono. Todo ese proceso que le hacemos al árbol ya hemos comprobado y verificado de que sí se puede recuperar esas zonas. Sí hay esperanza de recuperar esas zonas”.

Alianza Avancemos Bajo Cauca

Pero, todo ese conocimiento ambiental que hoy tiene Noreida, es gracias a su esfuerzo personal y el amor por su tierra, pero, además, a la alianza privada de empresas como Fundación Mineros, Comfama, Interactuar y USAID es que muchas personas como ella, han logrado aportar a sus comunidades. Esta iniciativa busca fortalecer los proyectos productos, ideas de negocio y los ya establecidos con capacitaciones en el manejo de personal, finanzas y potencializar sus productos todas gratis. Otra de esas personas que indica ha logrado afianzar su negocio gracias a la inactiva es Armando Atencia León, quien se dedica a la venta de fragancias (lociones).

“Gracias al conocimiento que ellos pudieron compartir conmigo. Yo era una persona que pensaba como un pequeño comerciante, pero ahora el conocimiento que ellos me han regalado me hace pensar como un empresario grande. Me llevó a mí vender un 40% y ahora las ventas aumentaron casi un 80% porque automáticamente se fue poniendo en práctica todo el conocimiento adquirido. Hoy en día, gracias al conocimiento y a la misericordia de Dios, tenemos una tienda física donde hemos podido adquirir muchas más ventas, más público”. Contó este joven comerciante quien hoy en día recalca que es mejor el conocimiento que la plata, porque esta se acaba, pero el aprendizaje queda para toda la vida.

Armando Atencio León comerciante de El Bagre- foto Caracol Radio Ampliar

Cifras

La alianza se pactó para cuatro años los cuales terminan este 2023 y durante este tiempo han podido apoyar 350 agroempresarios en cadenas como la piscícola y avícola, además de 208 empresarios urbanos en industria, servicios y comercio. De igual manera marera, 70 jóvenes han sido acompañados con ideas de negocio o emprendimientos y se han vinculado 5.700 a la ruta de empleos con Comfama.

“El objetivo principal de la alianza era fomentar el desarrollo económico y social del territorio, pero eso siempre se pensó haciéndolo a través de la capacidad que se podía dejar en cada uno de las personas y de las habilidades que se iban a desarrollar del conocimiento que se transmitía. También digamos que esto ha permitido que se formen redes, redes entre los mismos empresarios o redes de mujeres o redes de jóvenes, donde ellos mismos han encontrado oportunidades de conexión, de comercialización, de apoyo y digamos que esto hace que se fortalezca muchísimo toda la parte empresarial de la región”, detalló Tatiana Echeverry, directora de la Alianza Avancemos Bajo Cauca

Lo más importante, es que ahora los emprendedores que participaron de la alianza quedan con el conocimiento y los invitan a no desfallecer y seguir fortaleciendo esos aprendizajes en el territorio, lo que significa nuevas opciones de mercado para la subregión.

“Y digamos que entre ellos ya se forma ese apoyo, esa conexión para que ellos sigan adelante con sus procesos, pero ya apoyándose entre sí”, añadió la directora.