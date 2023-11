¿Es normal? Estas son las 6 razas de perros que más duermen y por qué lo hacen

Seguramente se haya preguntado esto antes, por eso ‘Mascota Planet’, página dedicada a temas de salud y cuidado de las mascotas, ha informado que cuando un perro duerme mucho tiempo, puede deberse a varios factores, como que el animal permanece gran parte del tiempo en casa y quizá sus dueños no suelen sacarlo mucho a dar paseos, o no cuentan con el tiempo para estar con él. En este caso los perros, al no tener una persona con quien compartir, prefieren pasar horas acostados durmiendo.

Otro de los factores que puede influir es la edad, los perros adultos suelen dormir mucho más que los cachorros. Asimismo, otro motivo puede ser que estén presentando algunas anomalías en su salud. Cabe resaltar que, si tiene dudas en ese sentido respecto a su mascota, debe acercarse a un veterinario o experto en el tema. Por otro lado, existen razas de perros que por naturaleza suelen dormir más que otras.

¿Qué razas de perro duermen más?

Estas son algunas de las razas grandes, medianas y pequeñas que pueden dormir muchas más horas de lo común:

San Bernardo

Perro San Bernando acostado en el suelo con la engua afuera (Getty Images) / Brian Stubbs / 500px Ampliar

Esta raza de perro es muy conocida por su habilidad para salvar vidas a través de labores de búsqueda y rescate. Este perro puede llegar a pesar incluso 80 kilogramos y el color de su pelaje usualmente es color blanco y café. Su origen proviene de los Alpes Suizos y se caracterizan por su instinto de amabilidad. Según un artículo de ‘Mascota y salud’, entidad dedicada a la veterinaria, esta raza de perros suele dormir incluso 17 horas diarias, esto puede ser debido a su gran tamaño y al lento metabolismo que puede tener.

Pug

Perros Pug corriendo en el césped (Getty Images) / Anita Kot Ampliar

Esta raza de perro se caracteriza por sus prominentes ojos y frente arrugada, es de origen chino y es el más robusto del grupo miniatura, son perros que no se sienten muy cómodos en climas con calor extremo, ya que son más propensos a sufrir un golpe de calor. Según ‘Hills’, una marca experta en mascotas, este animal, a pesar de su pequeño tamaño, puede llegar a dormir incluso más de 16 horas diarias, usualmente por gusto o debido a la poca actividad física que pueden tener.

Beagle

Perro Beagle acostado en el suelo mirando a un punto fijo (Getty Images) / Manuel Breva Colmeiro Ampliar

Esta es una de las razas descendientes de algunos sabuesos que se encontraban situados en Inglaterra y Francia y que se caracterizan por ser una de las más antiguas del mundo. Este animal suele ser muy activo y juguetón, razón por la cual suele gastar bastante energía durante sus horas de actividad en el día, lo cual genera un mayor cansancio en él, generando así la necesidad de recuperar su resistencia a través de extensas jornadas de sueño que, según American Kennel Club, a veces pueden ser de hasta 14 horas por día.

¿Cómo mejorar el sueño de una mascota?

Para ayudar a que su perro mantenga buenas rutinas de sueño, Julio Manga, un experto en zoología, recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:

Establecer una rutina regular de sueño para su perro, incluyendo horarios de alimentación y paseos.

Proporcionar un lugar cómodo y tranquilo para que duerma, como una cama o una almohadilla suave.

Evitar los ruidos fuertes y las luces brillantes durante la noche para crear un ambiente tranquilo.

Asegúrese de que su perro haga suficiente ejercicio durante el día para que esté cansado al acostarse.

Evite darle comida o agua justo antes de dormir para evitar interrupciones nocturnas. Si su perro tiene problemas para conciliar el sueño, considere hablar con un veterinario para descartar cualquier problema de salud.

Recuerde que cada perro es diferente, así que es importante observar y adaptar las rutinas según las necesidades individuales de cada mascota.