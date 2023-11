Desbarataremos quórum cuando podamos: Paloma Valencia sobre debate de reforma a la salud

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe, la senadora o Paloma Valencia y el representante Andrés Forero entregaron detalles sobre la reunión que tuvieron con el presidente Gustavo Petro para abordar temas relacionados con la reforma a la salud.

En medio de los detalles que entregaron sobre la reunión y lo que viene tras no llegar a acuerdos concretos, los integrantes del Centro Democrático manifestaron que no serán tontos útiles del Gobierno y que continuarán con la estrategia de romper el quórum, cuando sea necesario.

“Nosotros consideramos que esta reforma es inconveniente. Hemos dado los argumentos en el Congreso, en medios, en foros, en redes, y vamos a seguir dándolos, pero eso no significa que vayamos a ser los tontos útiles del Gobierno nacional, ¿y eso en que se traduce?en que si el gobierno no es capaz de garantizar que su coalición le haga quórum, nosotros, desde el Centro Democrático, no lo vamos a hacer”: aseguró el representante Andrés Forero.

Sobre este tema, la senadora Paloma Valencia agregó que “la actitud del Partido no va a cambiar, nosotros desbarataremos quórum cuando podamos romper el quórum y votaremos no cuando haya que votar”.

La votación de la reforma a la salud, en segundo debate, se retomará hoy jueves (23 de noviembre) en la plenaria de la Cámara de Representantes.