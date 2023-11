Laura Sam: La española que sorprendió con su presentación en Rock al Parque 2023

Colombia

Laura Sam es licenciada en Bellas Artes y desde el 2014 se ha enfocado en la poesía escrita y oral. En el 2022 se aventuró en la música y lanzó su primera producción musical llamada “La Voz en Contra”. Ha crecido en la industria a pasos agigantados, tanto así que solo un año después ya tiene la oportunidad de presentarse en el festival gratuito más grande de Latinoamérica.

Para Laura Sam la transición de la poesía a la música no fue tan fuerte, así recuerda como fue la transición, “fue muy orgánico porque mis poemas tienen su propia musicalidad y antes de tomar la decisión de hacer música ya había hecho unos demos de rap. Fua ahí cuando me contacté con Juan Escribano para empezar a producir mi música”.

Teniendo origen en la poesía, el rap se presentaba como el género musical a elegir, pero siendo más específicos, Laura Sam es de las principales exponentes del Spoken Word en el mundo. Este género mezcla interpretaciones poéticas con elementos musicales y teatrales. Por eso llamó la atención la presencia de Laura Sam en el cartel de Rock al Parque, que para muchos tiene los géneros musicales bastante marcados.

La primera presentación en Rock al Parque, que también fue la primera en el país para Laura Sam, significó un proceso de entendimiento sobre lo que podía esperar del público colombiano, “fue una oportunidad para presentar mi trabajo y aunque puede ser intimidante estar en una tarima tan importante, preferí no tener expectativas con respecto a lo como me recibiría el público. Me dejé sorprender y fue una experiencia única y gratificante”.

En sus interpretaciones no solo está presente el rap, también la electrónica y, sobre todo, líricas que hacen un llamado a la reflexión, la introspección, a liberar la mente y sobre todo a manifestarse, “mis conciertos son una puesta en común de mis críticas y de cosas que me parecen importantes a nivel humano. Para mí es como ir a una manifestación, lo que cambia es que yo soy quién tiene la voz”.

Su paso por Colombia también le dejó una colaboración con Briela Ojeda, con quién también se presentó en Rock al Parque. Laura Sam asegura que trabajar con Ojeda fue un proceso de cierta forma simple, porque, aunque sus estilos musicales estén aparentemente alejados, hay un punto de encuentro en las letras de ambas artistas. En las próximas semanas se estrenará esta canción que une dos estilos musicales y a dos países.