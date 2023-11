Faltan cerca de 500 controladores para garantizar operaciones aéreas en Colombia: ACDECTA

Bogotá

La Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo - ACDECTA, Irina Lara, confirmó a Caracol Radio que hay una grave crisis por la falta de personal de tránsito aéreo a nivel nacional y que para garantizar las operaciones aérea en Colombia, se necesita contratar alrededor de 500 controladores.

Según explicó, actualmente se tienen contratados y trabajando un total de 704 controladores aéreos, pero se necesitan un total de 1.200 a nivel nacional para mantener y garantizar las operaciones de tránsito aéreo. “Antes de finalizar este año se espera contratar un poco más de 40 controladores, pero no es suficiente para las necesidades que tiene operacionalmente el país”.

“Desde este año le estamos diciendo al Gobierno que necesitamos 1.200 controladores”, expuso Lara.

¿Por qué se originó la falta de controladores aéreos?

Lo que desencadenó la crisis es que durante al menos cinco años, no hubo un solo ingreso de personal a curso de controles de tránsito aéreo.

“Esta falencia la incrementa que durante unos años no hubo un ingreso de personal a cursos de controles de tránsito aéreo, mientras que la población se viene envejeciendo y ya cumpliendo los requisitos para su derecho de pensión, no tenemos personal que lo reemplace, porque un controlador recién salido de la escuela, no reemplaza a una persona que tiene años de experiencia”, explicó la presidenta de ACDECTA.

En tal sentido, resaltó las dificultades que enfrentan actualmente: “Una persona que está recién egresada apenas empieza por la base y empieza a empujar hacia arriba para que los demás vayan asumiendo esas responsabilidades, porque aquí esta es una carrera viva. Durante cinco años no se vio el ingreso de un solo controlador a esta empresa, y eso es lo que motivando la falta de personal que tenemos, entonces, tenemos personal que no le entró a la empresa y adicionalmente personal que está cumpliendo requisitos para pensión”, explicó.

Lo más preocupante de la situación es que “con esta escasez de personal no podría garantizarse una operación como la está proyectando la Aerocivil, que quiere transportar 10 millones de pasajeros para el año 20302″, puntualizó Lara.