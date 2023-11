Brayan León en el VBar: “A Junior llegué en un gran momento pero quedé muy perdido”

Deportivo Independiente Medellín es uno de los grandes candidatos a ser finalista de la liga colombiana, su pelea mano a mano con Millonarios en los cuadrangulares finales es uno de los duelos más esperados en el ‘grupo de la muerte’.

Este miércoles en el VBar Caracol, el delantero del DIM, Brayan León Muñiz, estuvo hablando con la mesa de trabajo dirigida por Diego Rueda, donde se refirió a su carrera como profesional, sus inicios y su fallido paso por el Junior de Barranquilla.

¿Cómo ve la actualidad del equipo?: “Estamos felices, pero no tan tranquilos, porque sabemos que aquí el que se descuide puede perderlo todo, lo vivimos, como dice el profe, disfrutándolo pero poco”.

Sus inicios: “Fue una travesía, yo salí de mi casa de Cañaveral, salí a los cinco o siete años de allí, estuve en Cartagena, a los doce estuve en Cali y allí me ayudaron con mi formación, me traslade con el equipo cinco años a Manizales hasta la pandemia, allí los reclutadores del Pereira me vieron y me ficharon, luego llegue a Junior y ahora estoy acá en DIM”.

Su paso por Junior: “Lo que pasó en Junior fue algo raro, llegué en un muy buen momento de mi carrera, pero al llegar allá me pusieron en otra posición que no conocía muy bien, ahí me cambiaron todo, quedé muy perdido y me costó mucho, quizá me falto mucho en eso”.

¿Pasó algo extradeportivo?: “No fue nada extradeportivo, no me dio duro la ciudad, soy de poco salir, el ambiente en Barranquilla es muy bueno, tanto tiempo fuera de la costa y volver no me costó para nada, fueron otras cosas, fue algo futbolístico que le pasa a uno como jugador y hay que superarlas”.

Hablar con el DT sobre su posición: “El profesor no se enojaría si uno le pregunta o le dice lo que siente como jugador, pero hay cosas que uno tiene que ver, en mi caso al llegar a Junior, hay referentes como Carlos Bacca, la prioridad siempre será el referente, un tema muy importante”.

¿Qué dice Arias sobre Millonarios?: “El profe aún no nos ha dicho nada sobre Millonarios, nosotros ya los conocemos de antes, son un gran equipo, los enfrentaremos como a los demás rivales”.

¿Cuánto duran las charlas del profe?: “Una charla de Alfredo Arias puede ser demorada o no, no es una constante, a veces puede ser de 20 minutos, la charla normal puede ser como media hora antes de los partidos”.

La relación con los entrenadores: “Tiene razón, ya me tocó cuando estuve en Pereira con Alejandro Restrepo siendo nuevo, uno siempre tiene la incertidumbre cuando llega un profe nuevo, cuando Restrepo llegó me pidió hablar conmigo en privado, me preguntó si estaba cómodo en la posición y yo le dije que si me necesitaba allí yo reforzaba mis habilidades y me ayudo bastante como falso 9”.

Incomodidad en Junior: “En Junior todo fue diferente, fue el saludo normal y a conocerme con los compañeros, yo entrenaba de 9 toda la semana y cuando me puso a jugar el profe, me pidió que lo hiciera de extremo, yo le dije que qué hacía y me dijo que estuviera en la banda, entonces yo quedé sorprendido porque había estado de 9 todas las semanas y en mi primer partido me ponen de extremo”.

Su negociación con DIM: “Cuando llegue a Medellín sentí un gran recibimiento del equipo y me sentí muy apoyado por la institución y los compañeros, por eso cuando se cayó el negocio le dije a mi representante que no me quería ir, entonces llegó la solución del préstamo”.