Senado adelantará debate a MinSalud sobre la reforma y gestión de finanzas del sector

Colombia

La plenaria del Senado tiene previsto adelantar este martes (21 de noviembre) un debate de control político al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la reforma a la salud, que está impulsando el Gobierno, y también sobre las finanzas del sector.

“Para que respondan por la falta de atención y gestión en las finanzas actuales del sector salud, así como en el cierre de unidades pediátricas, y otros asuntos de gestión y gerencia de la salud pública”, dice la citación.

La senadora Paloma Valencia aseguró que pondrá sobre la mesa los problemas, que considera, tiene el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro y también sus observaciones sobre la gestión del sistema.

“Vamos a hablar no solamente de la mala propuesta que tiene el Gobierno sino de la administración del sistema que está haciendo el Gobierno. El Gobierno dice que ha pagado todo, vamos a sacar las cuentas claras de cuánto le deben a las EPS y cómo eso que se le debe a las EPS es lo mismo se les debe a las IPS, pero vamos también a demostrar cómo no han comprado los medicamentos porque no han reunido la comisión de compras, lo que está pasando en el INVIMA, lo que está pasando con el dengue, lo que está pasando con tantos medicamentos que hoy escasean en Colombia”, aseguró la senadora Valencia.

Al debate, que está programado para las 2 de la tarde, además del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, están citados el director de la ADRES y el Superintendente de Salud. Además fueron invitados la Procuradora General y el Contralor.