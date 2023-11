JEP declara no amnistiables los crímenes por el asesinato de 9 concejales de Rivera, Huila

Bogotá

La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz declaró como no amnistiables los crímenes de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y lesiones personales cometidos el 27 de febrero de 2006 contra nueve concejales de Rivera, Huila.

Recordemos que esta masacre fue ejecutada por la Columna móvil Teófilo Forero de las entonces Farc cuyo fin era el de desestabilizar los gobiernos municipales y hacer notar su presencia y poder, dos semanas antes de las elecciones legislativas de Colombia de 2006.

Por estos hechos fue condenado el excombatiente de las Farc Clinio Gasca Valderrama quien en la justicia ordinaria recibió amnistía de iure por el delito de rebelión por el que fue condenado.

Pero ahora que la JEP declaró como no amnistiables los crímenes de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y lesiones personales este exFarc no recibirá ningún beneficio porque para la Jurisdicción Especial para la Paz cometió serias violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía o indulto y el Estado tiene la obligación de investigarlas, juzgarlas y sancionar a los responsables.

Por estas razones el expediente de Clinio Gasca Valderrama será remitido al macro-caso 10, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos por miembros de la extinta guerrilla de las Farc.