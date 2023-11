“Hilos de libertad” siete años después de la firma de paz

Pasto - Nariño

‘Hilos de Libertad: la paz no solo es el silencio de las armas’ es un documental que nace de la necesidad de narrar el Acuerdo de Paz, desde la voz de las personas que han sido estigmatizadas en Nariño.

Una producción periodística que narra la historia de Juana, una firmante de paz que después de siete años de la firma del acuerdo final entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC– EP, retrata la transformación de su vida, sus ideales, aspiraciones y dificultades que enfrenta a diario como firmante de paz.

“Todavía estamos revictimizados, entonces no ha sido muy viable conseguir trabajo para nosotros y la gran mayoría no somos jóvenes, pasamos de los 50 años, si Usted va a buscar trabajo no le van a dar a esas edades, entonces ha sido complejo la reincorporación. La estigmatización sigue, usted se presentaba cuando recién llego en cualquier escenario y usted decía yo soy reincorporado o exguerrillera, mejor dicho todo el mundo lo voltea a ver como un monstruo, porque como esa era la visión que tenía la gente hacia nosotros” Afirmó la firmante de Paz.

Juana, es una de los 220 firmantes de Paz en Nariño que se acogió al proceso de reincorporación. Es madre cabeza de hogar, feminista, activista social y miembro activo de un proyecto productivo de confección de ropa, en la ciudad de Pasto.

Estudiantes de la Universidad Mariana de Pasto, quienes realizaron esta producción, afirman que el proceso de grabación del documental fue complejo, pero gracias a la determinación y el deseo de narrar lo que ocurre en el territorio, hizo que el proyecto avanzara de manera satisfactoria.

Grabación documental 'Hilos de Libertad'

Marilyn Calvache, productora del documental recientemente galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, cuenta que “es bastante valioso y reconfortante saber que este trabajo es reconocido, y que la gente lo pueda tener en cuenta para que sea un referente y seguir narrando. Esperamos que también como estudiantes nos podamos inspirar entre nosotros, para tenerle fe a esto que denominamos ‘cómo comunicar y hacer periodismo con la gente’ y sobre todo teniendo mucha responsabilidad social”

Edison Benavides, Marilyn Calvache, Daniela Vallejo, los creadores del documental 'Hilos de Libertad'

Marilyn Calvache, Edison Benavides y Daniela Vallejo son los creadores del documental “Hilos de libertad”, estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Mariana de Pasto, programa que por tercer año consecutivo ha logrado obtener con distintos proyectos el premio en la categoría ‘Estímulos al Periodismo Universitario’ en el premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.