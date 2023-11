Alberto Gamero: Lucas ha sido un profesor para mí, nos ayudó a crecer a muchos técnicos

Millonarios venció a América en el segundo partido del grupo B de los cuadrangulares finales, y sigue con paso firme hacia una nueva final del fútbol colombiano. Con un doblete de Leo Castro, el equipo de Alberto Gamero lo dio vuelta en un duro partido, en el que comenzó perdiendo gracias a un gol de Edwin Cardona.

“Siempre manejamos una estructura y planificamos los partidos de acuerdo al rival. Hoy podía ser un partido muy abierto, fue un buen partido. Dos quipos que salieron a atacar, a buscar el resultado. Nosotros con una posibilidad, un poquito más clara que ellos. Si nos defendíamos bien con este equipo, podíamos hacerles gol”, dijo Alberto Gamero en la conferencia de prensa posterior al partido.

El entrenador de Millonarios también aseguró que no piensa cambiar el once inicial para afrontar el partido de vuelta de la Copa Colombia contra Atlético Nacional. Gamero también afirmó que Lucas González ha sido un profesor para él y que valora su conocimiento.

El estado físico: “Estamos en una etapa de finalización, es el último esfuerzo que tenemos que hacer. Es tratar de que el equipo recupere, nos enfocamos en corregir, videos y que se recupere lo que más pueda. No puedo estar guardando jugadores para otra época. Vamos a tener vacaciones después del 13. Yo no tengo dolorímetro, ellos saben qué dolor tienen y quero que sean profesionales y honestos conmigo. Confió en ellos”.

América y su forma de defender: “Yo no lo llamo desorden, lo llamo plan de partido. De pronto tienen mal sincronizado eso. Lucas tiene una visión y mentalidad de lo que él sabe, lo que ha aprendido. Tiene mucha información, es un América con muchas variantes. De pronto se llama desorden cuando los laterales se van por dentro y queda Paz en la mitad y abren los dos centrales. A veces sale ese movimiento, a veces no. No es un equipo desorganizado, tiene una idea de juego, un trabajo acumulado. Le ganamos a un gran equipo y esto nos da más méritos de lo que hicimos. No le llamo desorden, le llamo trabajo táctico que ellos hacen y nosotros no caímos en él”.

La actitud de sus jugadores: “Los jugadores vienen jugando miércoles-domingo. Es una actitud de complacer a nuestra hinchada, a los directivos, a la familia. Siempre salen a la cancha de intentar jugar bien. Salen con eso, querer agradar y ganar. Tenemos un grupo de jugadores conscientes del momento que hay, de la institución en que están. Tienen una responsabilidad grande”.

Elogios a Lucas González: “Lucas ha sido un profesor para mí, es un profesor para mí. Voy a cursos con él, tiene mucha información. Lucas nos ayudó a crecer a muchos técnicos colombianos en la pandemia. La pandemia se llevó mucha gente, pero también nos brindó un espacio para que nosotros nos capacitáramos más, y una de las personas que nos ayudó fue Lucas”.

Millonarios jugará ante Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, la vuelta del partido de Copa Colombia. El encuentro será el jueves 23 de noviembre a las 8:00 pm. En el partido de ida empataron a uno, por lo que todo se definirá en Medellín.