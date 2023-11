Tiro con Arco entrega la 6ta medalla de Oro a Bolívar en los Juegos Nacionales 2023

Brilló la mañana de Pereira con las 6ta medalla de oro para el departamento de Bolívar, Santiago Arcila se volvió a montar en el podio de estos Juegos Nacionales del Eje Cafetero, al quedar en el primer lugar en la competencia Recurvo Distancia Corta 18 mts.

Los ojos de los asistentes al escenario de Tiro con Arco “Sara Lopéz” de la ciudad de Pereira, estuvieron con el arquero del registro de Bolívar, quien una vez más lució intratable dentro de la línea de tiro, mostrando confianza y tranquilidad que a la postre le sirvió para sumar 580 puntos de 600 posibles.

“Fue una competencia muy dura la de 18 metros, aunque suene muy cerca se debe tener mucha precisión, ya que la diana es pequeña y mis dos rivales que son de Bogotá estaban haciendo buen puntaje, llegue un momento donde me tranquilice y gracias a Dios las cosas me salieron y le puedo entregar otra medalla a Bolívar. Quiero agradecerte al Iderbol y al Bolívar Primero por todo el apoyo que me han brindado” Expresó con alegría el deportista de Bolívar.

En la tarde de hoy los deportistas tendrán descanso, para retomar mañana sábado con las competencias en las modalidades de Recurvo y Compuestos en individual y equipos mixtos en Distancia Corta 18 mts.