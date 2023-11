Colombia ya tendría su primer amistoso para 2024: enfrentaría a campeona del mundo

Selección Colombia (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

La Selección Colombia ya piensa en la preparación para el próximo año. El combinado nacional sigue festejando su triunfo ante Brasil por la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial, victoria que le sirvió para escalar en la tabla de posiciones y ponerse en el tercer lugar con 9 unidades. Pero le restará un encuentro oficial en el 2023, que será contra Paraguay en Asunción por la sexta jornada de las clasificatorias.

Sin embargo, ahí no acabará el 2023 para el conjunto que dirige Néstor Lorenzo, pues disputarán otros dos amistosos en diciembre que serán fuera de fecha FIFA, lo que indica que es probable que no estén citados las principales figuras de Europa porque sus clubes no estarán en la obligación de cederlos a la Selección. La Tricolor se medirá con Venezuela el 10 de diciembre en Miami y el 16 estará enfrentando a México en Los Ángeles.

Primer amistoso para 2024

Según informó el diario Relevo, la Selección de España se medirá con Colombia en la fecha FIFA de marzo, más específicamente el 23 de ese mes, a falta de información sobre el lugar. Tres días después, La Roja, enfrentará a Brasil en el estadio Santiago Bernabéu. “Dos selecciones sudamericanas que serán un buen termómetro para medir el nivel de España antes de la Eurocopa”, dio a conocer el medio de comunicación.

El último amistoso que se disputó ante España fue en 2017 y terminó igualado 2-2. Los otros dos restantes, los europeos se impusieron 1-0 (2011) y el restante terminó igualado 1-1 (1981), siendo estos tres los únicos registros ante el combinado ibérico.

Así las cosas, a falta de una confirmación oficial, el combinado nacional tendrá una buena prueba antes de la Copa América de Estados Unidos que se llevará a cabo entre junio y julio. Se esperaría que la Federación pactara otro compromiso de preparación para esa fecha de marzo, pues será la única antes del certamen continental.

De hecho, las Eliminatorias no se disputarán en el primer semestre del año y los seis juegos correspondientes al 2024 tendrán lugar en los meses de septiembre (Perú y Argentina), octubre (Bolivia y Chile) y noviembre (Uruguay y Ecuador).