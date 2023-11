Comesaña pide no menospreciar el triunfo de Colombia: “Que lo digan los brasileros”

Las repercusiones en el fútbol sudamericano tras la victoria de Colombia sobre Brasil siguen dando de qué hablar, pues algunos seguidores han pordebajeado el triunfo de la ‘tricolor’, afirmando que el rival se encontraba en una de las peores versiones de su historia.

La premisa se da en medio del contexto de que Brasil llegaba con ausencias importantes, tales como Neymar, Ederson, Casemiro, la lesión de Vinicius en los primeros minutos del encuentro y otros factores que dejaban entrever a la ‘verdeamarelha’ como un equipo normal.

Julio Comesaña, histórico entrenador de Junior de Barranquilla, estuvo en ‘6 AM hoy por hoy’ haciendo un análisis tras la victoria colombiana, siendo crítico con quienes afirman que Brasil estaba en su peor versión.

Las decisiones de Lorenzo: “El entrenador conoce a sus jugadores y él entendió que era el momento preciso para lograr lo que se pretendía, haciendo las modificaciones correspondientes, lo hizo pensando en lo que podía suceder favorablemente con el equipo, así como en la vida, uno a veces anda en modo avión y le pasan cosas, le roban el teléfono, así mismo le paso a Colombia, entró dormido y Brasil le hizo el gol, es una presión muy grande, hay que tomar decisiones y el entrenador lo estaba haciendo”.

El partido de Lucho: “Me alegra mucho por lo de Luis Díaz, lo habían vapuleado mucho, que porque Colombia no hacía goles, que no ganaba y si miramos hacia atrás en los partidos, él era un llanero solitario, le había tocado remar solo, por fortuna anoche tuvo un gran partido y generó ocasiones, fue a buscar arriba, ganó dos cabezazos hermosos”.

La mejor virtud de Colombia: “Lo mejor de Colombia es que se recompuso luego de las imprecisiones, no había sociedades que funcionaran, no había pelotas cruzadas, no se podía generar una pared o un dos contra uno, no lo había y luego Colombia, con mucho temperamento, fue buscando el resultado y lo consiguió merecidamente”.

¿La peor Brasil?: “Es lo mismo que decir que perdimos porque era el mejor Brasil de todos los tiempos, cuando uno pierde. Brasil siempre ha sido y es grande, aparecen unos jugadores jóvenes que juegan bien, ellos saben cómo jugar, son un gran equipo, ya si es o no un gran equipo, que lo digan los brasileros, no se puede menospreciar un triunfo que todos querían vivir, yo no vivo en Brasil para conocer cuáles son los parámetros y afirmar que son o no un gran equipo”.