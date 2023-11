“Cobardes”: Presidente Petro a quienes con cánticos hicieron salir a su hija del estadio

Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió a los cánticos que se dieron previo al inicio del partido de eliminatorias Colombia-Brasil, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, que obligaron a la hija menor del mandatario a salir del escenario deportivo. En el escenario deportivo se escuchó “Fuera, Petro”.

Tras estos hechos, el mandatario aseguró: “Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes”.

El episodio contra la hija del mandatario generó rechazo desde distintos sectores políticos. El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, aseguró que se trata de un hecho miserable.

“La agresion verbal de unos adultos energúmenos a una niña menor de edad en el estadio por ser hija del Presidente @petrogustavo es un acto miserable, ruin y violento . Ojalá pidan perdón. Siembran odio y violencia. Así no es! Este nivel de agresion a la familia presidencial no había ocurrido nunca. Pido a los dirigentes de la oposición que pongan límites! @MariaFdaCabal @UribeVelez @MiguelUribeT @FicoGutierrez y todos los que se crean dirigentes de la oposición les pido que descalifiquen a los energúmenos . Que controlen a sus fanáticos! Que así no es! Es una niña y además futbolista apasionada”, aseguró Barreras.