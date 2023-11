Revelan por qué Rafa Benítez negó el fichaje de Luis Díaz por el Everton

Rafael Benitez. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) / Juan Manuel Serrano Arce

En enero de 2022, Luis Díaz dio el salto a un equipo histórico de Inglaterra. Liverpool se adelantó a varios equipos y concretó su fichaje. Sin embargo, meses antes de llegar a los ‘reds’, el guajiro pudo aterrizar en el equipo que es hoy su rival de patio, el Everton.

Marcel Brands, exdirector de fútbol del equipo azul, reconoció que estuvieron interesados en fichar al jugador colombiano para el inicio de la temporada 2021/2022, después de una gran Copa América. Rafa Benítez, entrenador del Everton en esa temporada, descartó el fichaje porque “no estaba seguro del jugador”.

El no fichaje de Luis Díaz también afectó a James Rodríguez, quien no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador español. La idea era que el exjugador del Real Madrid regresara al Porto como parte de la operación que llevaría al guajiro al fútbol inglés.

“Quería instalar mi filosofía y estructura en el club que permitieran al Everton progresar, pero las decisiones desde arriba no lo permitieron. En el verano de 2021 buscábamos traer a Luis Díaz del Porto”, indicó Brands en declaraciones a AD Sportwereld (a través de Behind The Game) recogidas por Mirror.

“Yo estaba trabajando duro para hacer que James Rodríguez fuera al Porto como parte del acuerdo que traería a Díaz al club, sin embargo, Rafa Benítez falló en contra porque no estaba seguro del jugador”, añadió.

El guajiro jugó un semestre más en Porto y después aterrizó en el Liverpool de Jürgen Klopp donde hoy es figura. James salió de Europa rumbo al fútbol de Qatar, mientras que Rafa Benítez duró siete meses al mando de los toffees.