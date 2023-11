Hotel Bella Isla en vilo por voluntad política en la Asamblea

Bucaramanga

El Consejo Académico de la UIS se pronunció ante las demoras en la entrega del emblemático hotel Bella Isla en San Gil a la Universidad Industrial de Santander.

Según Stiward Donado, representante del Consejo Académico de la institución académica denunció falta de voluntad política por parte de los diputados de la asamblea de Santander para agilizar la entrega del predio a la UIS para construir una sede que atienda a la provincia Guanentina.

Cimitarra completó tres días sin agua a causa de un reciente derrame de petróleo

“Hay una zozobra porque ya se había hecho un primer debate pero mirando la plenaria no está ni aparece en el orden del día. No se ha podido agilizar la entrega del hotel a la universidad y es algo necesario”, dijo Donado.

Llamado a las autoridades para evitar desmanes en Bucaramanga por el partido de Colombia

¿Qué dicen desde la Asamblea de Santander?

Según el diputado de Santander, Mauricio Mejía, pese a que el proyecto ya surtió un primer debate, no se ha citado a un segundo espacio para conocer si el inmueble pasa a las manos de la institución como parte de “pago” a antiguas deudas de la gobernación del departamento.

“Están haciendo lobby para que este proyecto no sea aprobado. Aquí no estamos entregándole gratis a nadie, se está pagando una deuda por no haber cumplido con los giros. La deuda es de 30 mil millones de pesos pero al parecer hay intereses para que este predio no se entregue a la UIS”, dijo Mejía