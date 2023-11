No sabemos para qué nos vamos a unir como Área Metropolitana: Alcalde electo de Chinchiná

Manizales

“Si nos unimos no sabemos para qué, porque lo único que están hablando los promotores del sí es que se va a tener un sistema de transporte que va a acercar a los otros municipios para tener mayor conectividad entre municipios. Sin embargo, no nos han mostrado las cifras de los beneficios y las proyecciones de las obras entre otros elementos”, dijo Carlos Riveros, alcalde de Chinchiná.

Por otro lado, el mandatario electo comentó que para esta conformación Chinchiná tendría que aportar dos mil millones de pesos de recaudo del predial, pero no es claro en que se va invertir ese dinero comentó Carlos Riveros.

“Cuál es la proyección de ingresos, no sé a 10 años y cuáles son las obras proyectadas para hacer con esos dineros, pero no tenemos claridad no hay planificación en la conformación del Área Metropolitana”, precisó el mandatario.

Finalmente, Riveros aseguró que si el sí gana el próximo 26 de noviembre para conformar el Área Metropolitana aceptará la decisión democrática de los ciudadanos de Chinchiná.