En Bucaramanga usuarios de Sanitas ahora podrán reclamar algunos medicamentos en Audifarma

Luego de la incertidumbre de lo que iba a suceder con la entrega de los medicamentos que no hacen parte del plan básico de salud para los usuarios de Sanitas. La EPS confirmó que desde hoy ya no será Cruz Verde ya no será el gestor farmacéutico, desde ahora pasa a ser Audifarma.

Ante la problemática financiera se propone esta solución temporal mientras el gobierno nacional toma una decisión definitiva, para los usuarios del país.

#ATENCION @Audifarma_SA dispensará los medicamentos NO PBS a los afiliados de @sanitas_eps desde mañana. Mientras que @CruzVerdeCo seguirá dispensando medicamentos del plan básico de salud. @Danivalencia9 @CaracolRadio — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 14, 2023

“Reiteramos el llamado urgente al gobierno nacional, dado que esta solución de financiación es temporal y aún se requieren decisiones definitivas que llevamos solicitando desde hace mucho tiempo en diferentes escenarios. Esta grave situación afecta a todo el sector, ya que la insuficiencia presupuestal y financiera se mantiene e impacta a los diferentes actores del sistema”, afirmó Sanitas en un comunicado.

Sin embargo solo el 20 % de los servicios de entrega de medicamentos que tiene la EPS empezarán a operarse a través de Audifarma, el resto de fármacos incluidos en el plan de beneficio en salud (PBS) seguirán entregándose en Cruz Verde.

En Bucaramanga hay tres dispensarios de Audifarma, los cuales están ubicados en la carrera 35 #48-101, carrera 27 con 52-55 y la calle 52 #31-21.

Hasta último momento la prioridad de Sanitas era continuar con el servicio en el mismo dispensario, sin embargo no se llegó a ninguna negociación por la deuda de $400 mil millones que llevó a que Cruz Verde le notificara a Sanitas la suspensión de la entrega de medicamentos que no están en el PBS, como aquellos que por su alto costo y difícil acceso deben ser autorizados por especialistas

“Estamos realizando esfuerzos más allá de nuestra responsabilidad para buscar soluciones. Por esa razón desde Sanitas vamos a asumir de forma transitoria la financiación que corresponde al gobierno. No es una decisión fácil porque nuestros recursos están en una etapa crítica”, agregó la EPS.