Desfavorabilidad del Presidente, ¿dónde están las causas del incremento?

En Hora20 el análisis a la coyuntura con la que inicia la semana. Una encuesta que confirma la caída en favorabilidad del presidente, la opinión de la ciudadanía sobre el proceso con el Eln y la realidad de esta negociación que se reanudará a partir de la próxima semana en México. Después una mirada a las posiciones del presidente sobre la guerra en Gaza, la idea de dejar de comprar armas a algunos países y el avance de la guerra.

A 15 meses de inicio del gobierno de Gustavo Petro, la imagen de desfavorabilidad del mandatario se encuentra en su peor momento, según la última encuesta de Datexco para La W, el nivel de desaprobación de la gestión del presidente es del 64%, un punto por encima de la última medición y cercano al resultado de la encuesta Invamer de hace un mes cuando registró el 60%. Las regiones donde el presidente registra los niveles más altos de desfavorabilidad son en el Oriente y en el centro del país, mientras que donde más apoyo se mantiene es en el Pacífico con el 45% de aprobación y Caribe con el 31.

La encuesta realizada por Datexco también revela la imagen que tienen los encuestados del proceso de paz con el Eln: el 53% está en desacuerdo en mantener los diálogos, mientras que el 37% está de acuerdo en que continúen. De otro lado, el 52% considera que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda debe renunciar a su cargo. Este panorama se da a pocos días de que se cumpla un año de la negociación y bajo el enredado escenario por cuenta del secuestro del papá del futbolista Luis Diaz, pues este hecho sigue generando consecuencias al estar da ad-portas del inicio del quinto ciclo de negociaciones en Ciudad de México. Además, se da bajo las declaraciones del jefe máximo de esta guerrilla, alias “Antonio García”, pues sigue justificando el secuestro como método de financiación, dice que no es una violación al cese al fuego y que no se puede exigir desarme cuando el gobierno no ha cambiado las prácticas que originaron el conflicto.

FICHA TÉNICA:

Encuesta realizada por Datexco para la W Radio. 700 encuestas telefónicas realizadas entre el 8 y el 10 de noviembre. Con un margen de error del 3,7%.

Lo que dicen los panelistas

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, planteó que uno de los elementos es el incremento de la inseguridad y la percepción de que las condiciones empeoran cada vez más, “no se ven acciones concretas para mejorar, no es claro y hay incertidumbre sobre qué va a pasar con las negociaciones de paz, los tableros de negociación que abrió el gobierno de Petro en marco de paz total y en la realidad se observa lo contrario en términos de avance y expansión de los grupos y de gobernanza territorial”. También dijo que otro de los elementos que afectan la imagen del Presidente es su estado de salud mental, “eso genera incertidumbre, eso genera problemas y la posibilidad de que el Gobierno nos lleve a buen puerto”. Sin embargo, dijo que si se mira hacia atrás por lo menos desde el segundo gobierno de Uribe no hemos tenido gobiernos muy populares o con aprobación importante.

También resaltó que se nota curva de aprendizaje en gestión pública en el Gobierno, “pero creo que ya estamos en un punto donde se deberían ver resultados y el cambio que no creo que se pueda hacer; veo el tema del Eln con dificultades, ellos están siendo ellos y el Eln tiene estrategia”.

Para Gabriel Silva, politólogo, exministro de Defensa y exembajador en Washington, hay varias cosas interesantes, “el punto de la tijera donde el desfavorable supera el favorable y eso coincide con lanzamiento de paz total y la época en la cual Gobierno decreta los ceses al fuego de manera unilateral, eso fue un campanazo que mostró que no se sabía para dónde iba Petro; se va yendo el tema de paz y hay secuencia de hechos que termina en secuestro que confirma a la gente que el caos persiste”. Sin embargo, dijo que cuando mejora la favorabilidad, esta coincide cuando el Presidente menciona el acuerdo nacional.

En cuanto a la idea del Gustavo Petro de no comprar armas a algunos países, dijo que se perderían suministros de relaciones bilaterales que llevan hasta 50 años, “desmontar las relaciones es dejar en el vacío a la Fuerza Pública, quedaría inerme y maniatada, si el Presidente quisiera hacer el planteamiento, hay canales diplomáticos que no ponen en riesgo la seguridad nacional”, incluso, dijo que el Presidente se puede manifestar en contra de todo lo que ocurre, pero que una cosa es la posición como persona, ideológica y moral y otra cuando se anuncia una decisión que puede dejar al país sin recursos.

María Teresa Ronderos, periodista, columnista en El Espectador y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, planteó que lo que más influye es la sensación de que el presidente está ensimismado, “está en una burbuja, él tiene un país en la cabeza y le habla al país imaginario; él cree que ser el gran líder latinoamericano es hablar de temas como Gaza, Ucrania y cambio climático, pero cuando el país está tan abrumado de problemas, uno lo quiere ver metido de cabeza”. En ese sentido, dijo que, si el presidente trabajara más por los temas de país, no le cobrarían tan duro los errores.

Resaltó que sí es posible revertir la tendencia, que la curva de aprendizaje del gobierno es alta y que el descontento con este gobierno no es similar al de otras administraciones, “sino que hay un gobierno nuevo que genera gran expectativa de cambio, la gente se aburre rápido con los gobiernos, todo va rápido y al año la gente cree que gobierno no sirve; hay forma de revertir porque hay curva aprendizaje, barrió con la inteligencia, con la cúpula de varias fuerzas, cambio tanto toda la estructura de mando, que creo que hay todo un recambio y tenemos que ver si llega a haber un poco más de experiencia en manejo de temas como la paz”.

Para Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, columnista y exsecretario de transparencia de la Presidencia, planteó que lo ocurrido con el Eln es detonante en la apreciación que se tiene sobre la imagen del Presidente, “parece haber desconexión del discurso y necesidades del país, hay una narrativa popular de plaza y se necesitan soluciones efectivas y hay una parálisis completa del Estado, es como si hubiera proceso de desencantamiento de la opción de cambio y se ve cómo la agenda legislativa está empantanada”.

Agregó que se evidencia una ruptura de rumbo y de ritmo, “un gobierno con muchas apuestas y que da poco resultados, uno ya no sabe si la propuesta es el paquete social en reforma salud, si es paz total, si educación o si es medioambiente, pero en ningún gran frente narrativo se ven buenos resultados”.