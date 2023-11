Bodmer: “Solamente pienso en salir campeones, eso le dará un mayor valor a mi carrera”

Todo está listo para una nueva final de la Copa Colombia entre dos equipos que vuelven a definir título: Millonarios y Atlético Nacional. El entrenador del conjunto antioqueño, Jhon Jairo Bodmer, está viviendo el primer gran reto en su carrera y, a su vez, la primera definición de un título a poco más de un mes desde su llegada al cuadro verde. En rueda de prensa, el técnico y el capitán, Dorlan Pabón, hablaron de lo que significa la definición y la parte táctica.

Una de las respuestas llamativas que dio el entrenador bogotano tuvo que ver con la importancia que le daría a su carrera, el hecho de poder ganar un título con una “gran institución”. Solamente pienso en que podamos salir campeones, porque eso le dará un mayor valor a mi carrera, pensar en lo contrario es pensar en un mundo mediático indiscutible. Al final se va a aprender de esto, pero solo pienso en ganarla porque esto va a engrandecer mi profesión, no mi parte humana. Indiscutiblemente, voy detrás de un título en mi carrera y no con cualquier equipo, sino con el mejor club del país.

Responsabilidad de dirigir una final: Con total felicidad y motivación. Entiendo lo que sígnica Nacional y que bueno estar con los mejores, es una institución que obliga a hacer lo mejor y pienso en ser el mejor.

Corto tiempo y primera final: Tan solo un mes largo en la institución y como lo dije anteriormente, lo primero que tengo es gratitud hacia la institución que me dio la oportunidad, y el grupo de jugadores. Si bien estaba presente en la semifinal, llevaba muy poco en la institución y ellos tuvieron jerarquía para voltear la semifinal y poder dar el paso a este momento. Ser entrenador de Nacional es lo más bonito que me está pasando

Planteamiento del partido: Somos la institución más grande el país y nuestra obligación es salir a buscar los partidos en todas las plazas, pero también tenemos que respetar el trabajo de nuestros rivales, un rival de calibre alto y el país está feliz de tener una final de este calibre. Venimos con nuestro plan de trabajo, nuestras intenciones van a seguir siendo las mismas que hemos tenido, la idea es tener un equipo que vaya al frente, que podamos sumar hombres en ataque y no descuidar la parte posterior. Vamos a hacer un planteamiento con relación al rival que tenemos al frente y una plaza que no es la de nosotros, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que más nos gusta, que es atacar, pero lo haremos de forma inteligente. La mentalidad es salir a jugar y que los comportamientos se puedan hacer.

Millonarios ha ganado la zona de volantes: No quisiera hablar del último partido, pero hay una constante en ellos, los volantes que tienen, que así jueguen por fuera, terminan por dentro juntándose con los pivotes, y al final no se trata de ganar una zona en especial, pero la que hay que ganar es el último tercio de cancha, generar situaciones de gol y convertir. Eso es lo que es más importante, pero, en contra propuesta, hay que pensar lo que más se repite en el rival, en este caso los volantes.

La seguidilla de partidos con Millonarios: Mismos jugadores, mismos rivales, escenario de disputa, pero así lo jugáramos en el mismo escenario, los partidos son distintos, porque el juego es tan dinámico que están pasando mil distintas circunstancias dentro del juego. Hay comportamientos que uno puede trabajar, pero ese factor resolutivo cambia de un día para otro, se pueden jugar partidos consecutivos y el resultado no va a ser el mismo.

La idea de juego: Desde que llegué, hemos trabajado y competido. Los planes de trabajo no cambian mucho, son dos días de recuperación, pero hay que incluir conceptos. Me da la tranquilidad que tengo una plantilla que trabaja a pesar de la carga que implica estar en dos torneos. Mi labor… quiero títulos, pero es importante ver que los jugadores toman la autonomía de empujar lo que se está viendo.

¿El cargo en juego?: En Nacional la presión es día a día, desde el saludo. Quien no sepa manejar esa presión no puede estar en Nacional. Dios me abrió esta puerta y espero poder irme algún día de Nacional por la puerta grande, pero no puedo asegurarlo ni garantizarlo, pero soy optimista. Presión hay todos los días, si ganando se quitan dudas, creo que los muchachos han podido expresar en la cancha lo que se quiere hacer. Yo quiero ganar por el bienestar de mi familia y la familia de los jugadores. Si a mí me va bien, a todos nos va bien. Si somos campeones le vamos a dar bienestar a todas las personas. Las frases en Nacional son: ‘solo sirve ser campeón’ y lo entiendo, pero me gusta que se tenga el criterio de evaluar lo que se está haciendo en campo, porque los jugadores han tenido la capacidad de absorber conceptos. Ojalá tengamos los tiempos de que no sea un título, sino muchos los que le podamos dar a la institución.

Declaraciones de Dorlan Pabón

Consejos a los jugadores jóvenes: Yo creo que no son jóvenes, tiene muchos partidos y han tomado esa baturra de saber en qué equipo están. La presión que tiene Nacional es de todos los días y son jóvenes que han crecido mucho como personas y futbolistas, el ejemplo que hay que darles es que se diviertan, es una final, la primera de muchos de ellos y que se diviertan. Los grandes estamos para apoyarlos, porque el talento que tienen nos puede dar una mano impresionante. Estamos contentos con ellos porque viene haciendo un trabajo excelente.

Presión del título: Uno, cuando se pone la camisa de Nacional, está obligado a esta clase de partidos. Cuando llegas a la sede el deseo es siempre llegar a la final y ganarla este momento lo vivimos de la mejor manera. Tenemos un rival que se prepara, pero nosotros hacemos nuestro trabajo, son los primeros 95 minutos, hay que ser tranquilos y enfrentar este partido con actitud y ganas.

Propuesta: Sabemos que tenemos un equipo para jugar en campo de ellos, pero hay que ser inteligentes, porque son finales donde hay que estar concentrados, pero Nacional, con las cosas que viene haciendo, de local o visita, propone.

¿Firma el empate? Venimos a buscar el partido. Hay que ser inteligentes porque terminamos en casa, con nuestra gente, el apoyo de la familia y hay que ser inteligentes porque va a ser un partido cerrado y la final no termina acá, sino en Medellín. Venimos a sacar un buen resultado para irnos a casa tranquilos y preparar el partido que se viene