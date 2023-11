Si se comprueba doble militancia de Bohórquez ¿tendría muerte política?

Tunja

A menos de quince días de que 12.843 ciudadanos hubieran elegido a José Luis Bohórquez como alcalde de Duitama para el periodo 2024 – 2027, ya fue interpuesta demanda contra su elección por presunta doble militancia en modalidad de apoyo.

En entrevista para Caracol Radio, Óscar Iván Garzón, Abogado, magister en derecho procesal de la Universidad Externado, magister en razonamiento probatorio de la Universidad de Girona, España, y actual coordinador de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, explicó las implicaciones que podría tener el alcalde electo, de llegar a confirmarse esa doble militancia por cuenta del Tribunal Administrativo de Boyacá o el Consejo de Estado.

“En efecto, la doble militancia en el caso de estar probada, en especial con fotografías, eventos (…) aclaro, en caso de que se pruebe, se declara la muerte política del candidato, automáticamente deja cerrada su carrera política por el hecho de haber incurrido en dicha falta, son fallos muy fuertes porque lo que ocurre es que después de sentenciado por el Consejo de Estado o el Tribunal, sobre el particular, usted no puede volver a participar en política”, explicó Garzón.

Señaló que se debe tener en cuenta si el partido en su momento, autorizó a sus candidatos o los dejó en libertad para apoyar otras candidaturas, en este caso, no constituiría doble militancia.

“Se debe probar también, acreditando, si el partido habría tomado la decisión de dejar en libertad a sus candidatos para apoyar o no, a otras candidaturas, y eso, se acredita con una certificación que se expide al interior de cada partido político y no es obligatoriamente una inhabilidad o en este caso una doble militancia por ser de un partido y participar con la elección o apoyar a otro candidato, eso no es automático, hay que determinar si probatoriamente sí estaban autorizados o no para hacerlo”, terminó.