Gobernador de Boyacá pidió aumento de uniformados de policía para la temporada decembrina

Tunja

En medio de la ceremonia de conmemoración de los 132 años de la Policía Nacional que se celebró en la Plaza de Bolívar de Tunja, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, resaltó la labor que cumplen los uniformados en el departamento y habló de la necesidad de mantener el aumento de pie de fuerza para la próxima temporada de diciembre y enero.

“Estos 132 años de la Policía para el departamento son muy importantes para un departamento como el nuestro donde primero, se respetan muchísimo a la institucionalidad, segundo, una de las instituciones más queridas de los boyacenses es precisamente la Policía Nacional, no hay departamento al que uno no vaya a visitar cuando hay eventos por ejemplo de la Federación y no encuentre comandantes de Distrito, comandantes de Estación, directivos y policías, también patrulleros y demás, que son boyacenses”, afirmó.

Frente a la solicitud de pie de fuerza, dijo.

“Esa es la petición que se ha venido haciendo al Ministerio, que nos refuercen cada vez más la Policía, porque si bien es cierto no tenemos el índice de problemas que hay en otros departamentos, pues Boyacá sí sigue teniendo unos problemas importantes que resolver y aún más, cuando somos un departamento donde en diciembre y en enero somos muy visitados por mucha gente, hay que tener el respaldo para la policía”.

Para finalizar, reconoció el trabajo de los uniformados en Boyacá.

“Nuestro reconocimiento, admiración por el trabajo y especialmente a esas mujeres que cada vez es mayor el número y que hacen parte de la institución”, finalizó.