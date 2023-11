Autoridades buscan a niña que desapareció a la salida de su colegio en Bogotá

Bogotá D.C.

Los familiares de Diana Estefanía Kaedbay Petit denuncian que la menor de 8 años desapareció desde las 12 del mediodía de este 14 de noviembre en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la mamá, María Petit, la niña habría salido del Colegio Panamericano ubicado en la localidad de Los Mártires con un hombre que se identificó como un familiar.

“Llegué 10 minutos después de la salida del colegio y la niña no estaba en el colegio. Le digo a la guarda que me diga donde está la niña y la guardia me dice que la niña salió con el hermano, pero eso es mentira, mi hijo estaba estudiando” explicó la mamá a Caracol Radio.

Imagen publicada con autorización de los familiares. Ampliar

Según María, ella era la única autorizada para recoger a Diana, sin embargo, asegura que se trataría de negligencias por parte de la institución educativa.

La Secretaría de Educación explicó que por medio de los Equipos Territoriales de la Oficina para la Convivencia Escolar se trasladaron inmediatamente a la institución educativa estableciendo comunicación con las directivas del colegio.

“Además, se articuló con la policía de Infancia y Adolescencia y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá de la Secretaría de Seguridad para llevar a cabo una revisión externa de las cámaras de la zona” asegura la SED.