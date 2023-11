Si medida cautelar sale, Mikhail Krasnov no podría posesionarse como alcalde de Tunja

Tunja

Juan Sebastián Ramírez García, el abogado boyacense que pidió que se anulara el Acto Administrativo de elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024 – 2027, habló en entrevista para Caracol Radio y explicó que de acuerdo al proceso que deberá cursar esta solicitud, si el Tribunal Administrativo de Boyacá llegase a emitir medida cautelar contra Krasnov entes del 18 de diciembre, éste no podría posesionarse como alcalde el 01 de enero de 2024.

#Atención |Un día después de recibir su credencial, se conoce la primera demanda de nulidad del alcalde electo de Tunja Mikhail Krasnov, en @CaracolRadioTun el rector de @UPTCoficial había confirmado la relación que tuvo el nuevo alcalde con la Universidad https://t.co/HbULyfI2NU pic.twitter.com/dRfkSbk8CN — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 11, 2023

“Si no se llegara a conceder la medida cautelar, podría posesionarse, pero si la medida cautelar se da antes de la posesión, no podría posesionarse, atendiendo que obviamente no tendría efecto la credencial, ni los formatos E24 y E26, y pues obviamente, los mismos tendrán resolución hasta la sentencia, entonces, como no tendrían efecto y como uno de los requisitos para la posesión serían la credencial y la credencial no tendría efectos en razón a que se concede la medida cautelar, en ese sentido para el primero de enero no podría estar como alcalde el señor Mikhail Krasnov” aseguró Garcìa.

Frente a los motivos que lo llevaron a interponer la demanda de nulidad, explicó.

“Aclarar que no tengo nada personal contra el profesor Mikhail”, afirmó el abogado y siguió; “haciendo una investigación de mi trabajo jurídico y veedurìa que hago en la ciudad, algunos contactos me enviaron información de que al parecer esta persona tenía contratos con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, se hace una investigación y se encuentra que efectivamente para el mes de diciembre de 2022, había suscrito y había ejecutado un contrato de casi un mes completo para el tema de prestar su servicio como economista y traductor en el Centro de Investigaciones de la UPTC y más exactamente la Facultad de Economía y Administración en la sede de Tunja”, indicó.

“Bajo esas circunstancias, encontré que podría estar incurso en la inhabilidad del numeral tercero del Artículo 37, de la ley 617, del año 2.000, en razón a ello es que se interpone la acción de nulidad electoral porque estaría celebrando contrato con la entidad pública sin importar el nivel, en este caso la UPTC que es un ente universitario de carácter público y pues la ejecución del mismo sería en la ciudad de Tunja que es donde se inscribió para ser candidato a la alcaldía. Es bajo esas circunstancias que se presenta la demanda de nulidad electoral”, aseguró.

La demanda de nulidad electoral contra Mikhail Krasnov se radicó el sábado 11 de noviembre del año en curso y según el jurista, espera que le den reparto el día martes 14 del mismo mes.

“Se radicó el día de ayer para que quede con reparto el día martes y pues esperamos que entre rápidamente al despacho del magistrado o magistrada que corresponda y pues le den paso para el trámite de admisión y para medida cautelar que también se solicitó”, finalizó.