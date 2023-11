Nacional y Millonarios abren los cuadrangulares con la primera de sus cuatro citas

Millonarios vs. Nacional / Colprensa

Comienzan los tan ansiados cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana y qué mejor partido para darle puntapié inicial que Atlético Nacional contra Millonarios, el juego que más se ha repetido durante el 2023 en el país, empezando por la final del semestre anterior. Esta vez es con un costo diferente: los tres puntos para empezar de buena manera su andadura en un complicado Grupo B donde cada unidad será relevante si se quiere llegar a la definición.

Antioqueños y bogotanos se verán las caras cuatro veces en menos de un mes, pues tendrán los dos partidos de los cuadrangulares y las dos finales de la Copa Colombia, serie que comienza en El Campín el próximo miércoles 15 de noviembre y terminará en el Atanasio Girardot el jueves 23 del mismo mes.

Nacional afronta un difícil reto, pues iniciará ante el vigente campeón y tiene un dato en contra que deberá cambiar y es que no pudo vencer a ninguno de los siete equipos que están en la fase semifinal del campeonato. Contra los bogotanos, en el ‘todos contra todos’, cayeron 1-0 en El Campín.

La primera de las cuatro citas comienza en Medellín desde las 5:00 p.m. Jhon Jairo Bodmer convocó a 18 jugadores para este encuentro, pero tendrá una sensible baja en la zona defensiva, pues no podrá contar con Juan Felipe Aguirre, quien se ha convertido en un bastión para la zaga en lo que va del año. Por su parte, seguirán recuperándose en el departamento médico Neyder Moreno, Jayder Asprilla, Álvaro Ángulo, Andrés Salazar, Cristian Castro y Andrés Felipe Román.

El conjunto paisa asume una nueva puesta a prueba para el joven entrenador Bodmer, quien llegó en octubre tras la salida de William Amaral. Con el técnico bogotano, la institución ha ido recuperando de a poco el famoso ADN de buen juego que los ha caracterizado a lo largo de la historia, pero los resultados siguen costando. De los 6 juegos que ha dirigido, ha conseguido 3 triunfos y cayó en 3 oportunidades.

Millonarios busca seguir marcando una era

Del otro lado, el conjunto de Alberto Gamero ve los encuentros ante Nacional, sobre todo la final de Copa, como una nueva oportunidad para seguir marcando una época en la institución y en el fútbol colombiano. Si bien no ha mostrado la misma solvencia que en el semestre anterior en el que fueron campeones, no deja de ser un equipo compacto línea por línea que juega a lo mismo desde hace un buen tiempo.

La gran noticia para el cuadro capitalino es el regreso de Daniel Cataño, que superó una lesión, y de Daniel Ruiz, que vuelve a estar disponible tras la participación que tuvo con la Selección Colombia Sub-23 en los Juegos Panamericanos. No obstante, sufre una baja sensible, y es la de Sander Navarro, quien aqueja una molestia. No obstante, en el lateral derecho se perfila la aparición de Elvis Perlaza, quien también dejó atrás un problema físico que lo tuvo fuera de las canchas desde agosto y ante La Equidad ya tuvo minutos.

Posibles formaciones

Nacional: Kevin Mier; Samuel Velásquez, Cristian Zapata, Sergio Mosquera, Édier Ocampo; Jhon Duque, Robert Mejía, Brahian Palacios, Dorlan Pabón, Tomás Ángel y Eric Ramírez. DT: Jhon Bodmer.

Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Larry Vásquez, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, David Mackalister Silva, Beckham Castro y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.