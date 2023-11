Marcos Mina previo al inicio de cuadrangulares: “cada fecha va a ser de vida o muerte”

América de Cali volvió a encontrarse con la derrota luego de una racha de 14 partidos invictos que había conseguido en la fase regular. Tras caer 1-2 ante Bucaramanga en la jornada 20, el equipo tendrá que reencontrarse pronto con la victoria de cara a los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.

Marcos Mina habló con El Alargue de Caracol Radio, sobre el proceso de preparación del equipo para enfrentar a los exigentes rivales que los esperan del grupo B. “Cada fecha va a ser de vida o muerte y vamos a afrontarlo así. Con la total seriedad, con la motivación de que no es solo un partido, sino que vamos a jugar clásicos, fecha tras fecha”, señaló recalcar que deben mejorar en la defensa para que los errores del último duelo no se repitan en esta fase definitoria.

El defensa de 24 años hizo un llamado a no subestimar la dificultad del otro grupo. “A mi parecer el A también es un grupo ‘jodido’ por la manera en que entró Junior, Cali y Tolima que tiene en un nivel ascendente. Son equipos que no hay cómo denominar a un favorito”, comentó destacando que Águilas Doradas deberá pelear con grandes equipos cuyos nombres puede llegar a pesar.

Grupo de la muerte

Grupo B: El grupo lo recibimos con mucha alegría para ser campeones, hay que ganarle a todos y cada partido, cada fecha va a ser de vida o muerte y vamos a afrontarlo así, con la total seriedad, con la motivación de que no es solo un partido, sino que vamos a jugar clásicos, fecha tras fecha.

Inician ante el DIM: Medellín es un equipo que juega muy bien, que viene de un invicto largo. Por fortuna podemos empezar acá con nuestra gente, en nuestro estadio y esperamos poder salir victoriosos, confiamos en que lo vamos a lograr, tenemos un excelente equipo, vamos a salir a buscar el resultado y esperamos que se nos dé.

Nacional vs. Millonarios: Estos partidos vamos a poder estudiar mucho a Nacional y a Millonarios. Ellos tienen prácticamente cuatro encuentros que vamos a poder analizar, ahorita contando los de Copa y aprovechar para saber por donde se les puede hacer daño y donde tenemos que cuidarnos.

¿Cómo ve al otro grupo? Todos los ojos están puestos en el grupo de nosotros porque están los llamados tres equipos más grandes de Colombia, pero a mi parecer el A también es un grupo ‘jodido’ por la manera en que entró Junior, Cali, Tolima que tiene en un nivel ascendente. Son equipos que no hay cómo denominar a un favorito. De pronto el favorito podría ser Águilas, por lo que mostró todo el año, pero los otros equipos son equipos grandes y siempre ese nombre puede terminar pesando.

Preparación para cuadrangulares

Resultado ante Bucaramanga: Hay mucha frustración porque trabajamos para ser cabezas de serie, ese era uno de nuestros objetivos, estar lo más cerca posible de la reclasificación, pero ya lo que pasó, pasó y queda afrontarlo.

Errores por corregir: Todos los equipos siempre tienen algo por corregir, nosotros hemos estado mostrando una muy buena cara con el balón. De pronto en ese partido no tuvimos la efectividad a la hora de finalizar y creo que eso fue lo que nos costó, Bucaramanga nos llegó un par de veces. Confiamos en que ahorita en los cuadrangulares vamos a ser más efectivos y cuidadosos en la parte defensiva.

Reencuentro con rivales: Son finales y no hay margen de error, lo que se juega es prácticamente el trabajo de todo el año y hay que afrontarlo como una final.

Rendimiento personal: Me siento contento con lo que he podido mostrar hasta ahora. Al principio me costó un poquito irme acoplando a la idea del profe, por fortuna ya desde hace un tiempo la he podido agarrar y he podido aportarle mucho al equipo. La verdad me siento contento con seguirle y que podamos pasar a la final.