Luis Manuel Díaz sobre su liberación: “No hubo pedido de ningún recurso”

Luis Manuel Díaz ofreció una rueda de prensa en la que no pudo ocular su sentimiento tras dar detalles de su secuestro a manos del ELN. Una vez se reencontró con su familia y descansó en su hogar, los medios de comunicación se reunieron en su casa para cuestionar sobre los 12 días de cautiverio, donde vivió situaciones dolorosas, como el hecho de haber sido sometido a largas caminatas.

Una de las inquietudes que había, radicaba en sí el grupo al margen de la ley había pedido recursos para que se produjera la liberación del padre de la estrella del Liverpool, a lo que el propio Mane respondió con negación. “No hubo ofrecimiento de recursos, no hubo necesidad, todo se hizo por lo legal. No hubo pedido de ningún recurso, se pensaba en eso, pero no se dio”, informó.

Por su parte, reveló lo que los miembros del ELN le dijeron: “Que estuviera tranquilo porque no me iba a pasar nada, sabiendo que yo era una persona humilde y querida en mi pueblo por la labor que hago y que iban a hacer todo lo posible para que tuviera la libertad pronto. Hicieron todo lo posible para que yo estuviera libre y con mi familia y que toda Colombia estuviera tranquila, igual en Europa mis hijos. Gracias a Dios acá estoy”.

Dolorosas caminatas: “Yo había estado en la montaña con mis viejos, he sido un tipo de monte, de sierra, pero era una historia diferente, de familia, de compartir, de ayudar a papá. Mucha cabalgata, bastante dura, mucha montaña, bastante lluvia, demasiada plaga, no podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil, casi 12 días sin dormir, a pesar de que el trato fue bueno, no me sentí cómodo, extrañaba mis cosas, mis hijos, el pueblo, los amigos. Caminé mucho, descansaba poquito, conocí una montaña que nunca había conocido, pero no quiero que nadie pase por esa montaña en la situación que yo andaba”.

Buen trato del ELN: “Los primeros dos tres días sufrí por cuestiones de alimento, luego sentí un cambio cuando parecía que ya estaba en manos del ELN y ya me hablaban diferente, pero no tengo queja por ningún lado. Me sentí presionado por las caminatas, pero todo tranquilo”

Estuvo cerca de Venezuela: “Pensé que sí, estaba cerca de la frontera. Lo que sí sé es que lejos de la Guajira estaba, porque tuve que caminar 8-12-7-6 horas para poder llegar a lugares donde estuviera más seguro. De eso estoy seguro, que estuve cerca de la frontera”.

¿Planea irse a vivir con Luis Díaz?: “Esa es una pregunta que es bastante cuidadosa de respuesta. Mis aspiraciones son seguir en mi pueblo, porque en mi pueblo tengo toda mi familia, tengo a mi padre y enterrada a mi madre. Mi familia en general está acá en Barranca. Por lo que el Gobierno me ha brindado un respaldo grande, confío que la seguridad me va a dar para estar en Barranca”.

No se explica los motivos de su secuestro: “No he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro, porque entre ellos se decía que no tenía problemas con nadie, además todos me conocen que soy una persona luchadora y trabajadora, de esfuerzo, de sacrifico, con fe y esperanza. Pero en realidad no hay motivo para mi secuestro, no tengo el conocimiento de cuál fue el motivo, porque no lo hay”.

Cómo se enteró que iba a ser liberado: “Cuando recibí la noticia por el jefe del ELN, diciéndome que quedaban pocas horas para mi liberación, pero que había que hacer una caminata larga, me motivé y me sentí más tranquilo a pesar de que tenía una molestia en la pierna que me impedía caminar. Desde que salí sentí alegría, el cariño del pueblo, besos de hermano, de esposa y de los hijos. Fue muy emocionante al llegar al lugar del helicóptero, sentí mucha emoción, tuve que llorar para desahogar y me sentí muy feliz”.

No se detendrá en la formación: “La escuela y la fundación en ningún momento ha pasado por mi mente que sea el final, yo pienso que ahora debo hacer esfuerzo para que la escuela y la fundación continúe trabajando como lo veníamos haciendo anteriormente”

Mensaje para el futuro: “Pienso que tenemos que unirnos, trabajar y mirar cuál es el futuro de Colombia, de nuestros proyectos, seguir trabajando por la cultura y el deporte, no acabar con eso y continuar hasta el final”.