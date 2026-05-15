Federico Spada dejará su cargo como Gerente Deportivo del Deportivo Independiente Medellín

Independiente Medellín hizo oficial la salida de Federico Spada como gerente deportivo de la institución, poniendo fin a una etapa que estuvo marcada por el fortalecimiento deportivo, administrativo y formativo del club antioqueño, aunque con pocos títulos.

La decisión se conoció a través de un comunicado oficial emitido por el club, donde se explicó que la salida de Spada había sido comunicada desde el pasado mes de enero y que la determinación fue tomada en conjunto con su familia.

No obstante, el dirigente decidió permanecer en el cargo hasta la finalización de la participación del equipo en la Copa Libertadores el próximo 31 de mayo, con el objetivo de acompañar al club en el cierre de los compromisos del primer semestre.

En medio del anuncio, también se aclaró que recientes actuaciones relacionadas con el máximo accionista del club “no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta que históricamente han caracterizado al club y a su relación con la hinchada”. Asimismo, la institución señaló que dichos hechos no reflejan el comportamiento habitual del accionista, quien históricamente ha mostrado cercanía y compromiso con la afición del conjunto poderoso.

Durante su gestión entre 2023 y 2026, Federico Spada lideró un proceso que permitió devolverle competitividad y estabilidad deportiva al DIM. Bajo su dirección, el equipo volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano, alcanzando instancias definitivas y consolidando participaciones constantes en torneos internacionales.

Uno de los datos destacados por el club fue que Independiente Medellín se convirtió en el equipo colombiano que más puntos sumó entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana desde el año 2023.

Además del rendimiento deportivo, el club resaltó el trabajo realizado en la construcción de un modelo enfocado en el desarrollo y proyección de talento joven, permitiendo importantes transferencias internacionales hacia mercados como Italia, Inglaterra, Rusia y Sudáfrica.

Otro de los grandes legados de Spada estuvo relacionado con el fortalecimiento del fútbol formativo. Durante su administración, el DIM consiguió por primera vez el título del Torneo Nacional Sub-20 y logró disputar la CONMEBOL Libertadores Sub-20. Asimismo, el club consolidó procesos juveniles que permitieron tener representación en todas las selecciones juveniles de Colombia.

Dentro de esos logros también sobresale el hecho de que Independiente Medellín fue el equipo que más jugadores aportó a la Selección Colombia Sub-17 campeona del Sudamericano 2026.

Finalmente, el club agradeció públicamente el compromiso, profesionalismo y sentido de pertenencia mostrado por Federico Spada durante estos años de trabajo, deseándole éxitos en sus próximos proyectos personales y profesionales.

Comunicado Oficial

“El Equipo del Pueblo S.A. informa a toda su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que Federico Spada dejará su cargo como Gerente Deportivo de la institución.

Esta es una decisión que Federico tomó y comunicó desde el pasado mes de enero, en conjunto con su familia. Sin embargo, fiel a su compromiso con el club, acordó permanecer en funciones hasta la finalización de nuestra participación en la CONMEBOL Libertadores este 31 de mayo, con el propósito de acompañar al equipo en el cumplimiento de los objetivos del primer semestre.

Durante su gestión, entre 2023 y 2026, Federico lideró un proceso que le devolvió al club competitividad, estabilidad y proyección. Bajo su dirección, el equipo volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano, alcanzando instancias finales y compitiendo de manera constante en torneos internacionales, siendo el DIM el club que más puntos sumó entre CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana desde 2023.

Su trabajo también dejó bases sólidas en la construcción del plantel, impulsando un modelo que cree en el talento, en su desarrollo y en la posibilidad de proyectarlo al más alto nivel. Gracias a ello, hoy el club es reconocido como una plataforma para el crecimiento de futbolistas, combinando rendimiento deportivo con sostenibilidad, y concretando ventas internacionales directas a nuevos mercados como Italia, Inglaterra, Rusia y Sudáfrica.

Uno de sus mayores legados está en el fortalecimiento del fútbol formativo, donde se consolidó un proyecto que ya está dando frutos y marcó hitos históricos para la institución. Bajo su dirección, el club obtuvo por primera vez el título del Torneo Nacional Sub-20, logró la primera participación en la CONMEBOL Libertadores Sub-20 y consolidó un proceso que permitió tener representación en todas las selecciones juveniles de Colombia. Además, el DIM fue el club que más jugadores aportó a la Selección Colombia Sub-17 campeona del Sudamericano 2026.

Estos logros se suman a los primeros títulos nacionales alcanzados en las categorías Sub-17 y Sub-20, así como al crecimiento de jóvenes futbolistas que hoy representan el presente y el futuro de nuestra institución.

Más allá de los resultados, Federico deja una huella de profesionalismo, compromiso y sentido de pertenencia en momentos de grandes retos para el club.

El Equipo del Pueblo S.A. expresa su agradecimiento sincero por estos años de trabajo y dedicación, y le desea a Federico y a su familia éxitos en lo que viene".