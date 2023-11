Mac Allister revela el momento en el que Luis Díaz se enteró de la liberación de su padre

Luis Díaz y Alexis Mac Allister (Photo by John Powell/Liverpool FC via Getty Images) / John Powell

La complicada situación que vivió Luis Díaz con el secuestro de su padre tuvo en vilo por 12 días al Liverpool. Sus compañeros se mostraron solidarios en cada partido y declaración que brindaban a la prensa. Finalmente, la pesadilla terminó luego de que el ELN liberara a Luis Manuel Díaz el pasado jueves en la Serranía del Perijá.

En el equipo Red, Díaz ha conformado una muy buena amistad con los hispanohablantes, pero sobre todo con los sudamericanos Darwin Núñez y el argentino Alexis Mac Allister. Este último habló con el departamento de comunicaciones del club, donde se refirió, entre tanto, a la situación por la que atravesó el colombiano por casi dos semanas.

El exfutbolista del Brighton, campeón del mundo en Catar 2022, reveló que Díaz se enteró de la liberación de su padre antes de comenzar el partido ante Toulouse por la Europa League que luego perdió el Liverpool (3-2) en suelo francés. “Una noticia increíble para él. Estamos tan felices. Es un momento que lleva esperando un par de semanas. Se enteró antes de que comenzara el partido, así que estaba muy feliz y nosotros estamos muy felices por él porque pasó por una situación realmente mala, pero es un tipo muy maduro y lo manejó muy bien”, dijo el argentino.

Asimismo, resaltó carácter que demostró Luis Díaz y que quedó demostrado en el gol que marcó ante el Luton Town y que significó el empate agónico. “Definitivamente. Eso demuestra lo fuerte que es, lo maduro que es. Tiene a su familia detrás de él y está aquí con nosotros. Me alegro mucho por él, es un tipo increíble. Estoy muy cerca de él. Estoy muy feliz porque es una buena noticia no solo para él, sino para todos”, agregó.

A nivel personal, Mac Allister dejó claro que, si bien no ha podido mostrar todo su potencial, en la zona defensiva el equipo sigue sin dar en la tecla. “Bueno, no lo sé exactamente y habrá que analizarlo, pero defensivamente no estuvimos lo suficientemente buenos. Nos perdimos muchos desafíos y eso no puede suceder cuando jugamos con la línea alta. Es lo que es, intentaremos mejorar y volver a jugar el domingo porque tenemos un partido muy importante”.